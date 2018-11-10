Ангелу Меркель переплутали з Бріджит Макрон: канцлер двічі пояснювала, хто вона

Канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідала Францію з офіційним візитом в понеділок, 12 листопада. На урочистому відкритті меморіалу до 100-річчя укладення миру в Першій світовій війні пенсіонерка переплутала Ангелу Меркель із дружиною президента Франції.

64-річний канцлер Німеччини Ангела Меркель разом із президентом Франції Еммануелем Макроном відкривали меморіал пам’яті перемир’я у Першій світовій війні.

Читайте також: "Ми з Бараком є прикладом для наслідування": відверте інтерв’ю Мішель Обами для Elle

Лідери своїх країн з повагою поклали вінок біля дошки, на якій викарбувані імена.

Після урочистої частини вони виділили час на спілкування з публікою і саме тоді 101-річна француженка звернулась до Ангели Меркель "Мадам Макрон". Німецький політик із усмішкою пригнулась поближче до жінки похилого віку та двічі повторила французькою мовою: "Я – канцлер Німеччини".