Ангелу Меркель переплутали з Бріджит Макрон: канцлер двічі пояснювала, хто вона

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Ангела Меркель
Ангела Меркель / Instagram/ @bundeskanzlerin

Канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідала Францію з офіційним візитом в понеділок, 12 листопада. На урочистому відкритті меморіалу до 100-річчя укладення миру в Першій світовій війні пенсіонерка переплутала Ангелу Меркель із дружиною президента Франції.

64-річний канцлер Німеччини Ангела Меркель разом із президентом Франції Еммануелем Макроном відкривали меморіал пам’яті перемир’я у Першій світовій війні.

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Лідери своїх країн з повагою поклали вінок біля дошки, на якій викарбувані імена.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Angela Merkel (@bundeskanzlerin)

 

Після урочистої частини вони виділили час на спілкування з публікою і саме тоді 101-річна француженка звернулась до Ангели Меркель "Мадам Макрон". Німецький політик із усмішкою пригнулась поближче до жінки похилого віку та двічі повторила французькою мовою: "Я – канцлер Німеччини".

Теги: LifeStyle Ангела Меркель Курйозні новини
Джерело: 24 канал
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