Ані Лорак офіційно розлучилася з чоловіком Муратом Налчаджиолу

Сьогодні, 31 січня, українська співачка Ані Лорак, яка часто гастролює у Росії, офіційно розлучилася з чоловіком, турецьким бізнесменом Муратом Налчаджиолу.

Ані Лорак, яка проживає і працює в Росії останні декілька років, розлучилася зі своїм чоловіком Муратом Налчаджиолу після шлюбу, який тривав майже 10 років, у Шевченківському районному суді Києва.

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Як пише видання ТСН, засідання тривало максимум 15 хвилин і адвокати екс-подружжя відмовилися будь-що коментувати.

Секретар суду повідомила, що Лорак і Налчаджиолу офіційно розлучили, однак стосовно майна та опіки над спільною донькою Софією, секретар відповіла, що "це був позов лише про розірвання шлюбу".

Що відомо про розлучення Ані Лорак і Мурата Налчаджиолу? Чутки про розлучення подружжя підірвали мережу в середині грудня 2018 року. Офіційним підтвердженням став позов до Шевченківського суду, зареєстрований 4 грудня 2018 року. Чоловіка співачки спіймали на зраді з молодою моделлю Яною Беляєвою, яка запевняла журналістів, що з Муратом у неї суто дружні відносини. Однак згодом Ані Лорак дала перше інтерв'ю після свого рішення розлучитися, в якому зізналася, що їй набридло бути жертвою.