Ані Лорак вирішила офіційно розлучитись: реакція її чоловіка

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Ані Лорак офіційно розлучається: реакція її чоловіка
Ані Лорак офіційно розлучається: реакція її чоловіка / versiya.info

19 грудня стало відомо, що співачка Ані Лорак, яка проживає та виступає в Росії, вирішила офіційно розлучитись. На цю новину відреагував її чоловік, бізнесмен Мурат Налчаджіолу.

Ймовірно, гучний скандал зі зрадою чоловіка Ані Лорак остаточно похитнув їхні стосунки. У ЗМІ потрапив документ, згідно з яким Кароліна Куєк (справжнє ім'я артистки) подає на розлучення. 

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Звістка облетіла всі українські та російські видання. На резонансну новину відреагував сам Мурат Налчаджіолу, який в Instagram-stories опублікував мотиваційні слова. 

Терпіння і ще раз терпіння. Скоро все стане на свої місця, хмари розсіються і вийде сонце. Чергове випробування залишиться у минулому,
– написав він. 

Ані Лорак подала на розлучення: реакція її чоловіка
Ані Лорак подала на розлучення: реакція її чоловіка / скріншот

Згодом Мурат Налчаджіолу опублікував ще одну цитату, яка може свідчити про те, що бізнесмен прагне розірвати будь-які зв'язки з колишніми знайомими.

"Я більше не маю енергії на безглузді вчинки, дружбу, примусові взаємини або непотрібні розмови", – заявив екс-коханий Ані Лорак. 

Реакція чоловіка Ані Лорак на розлученння
Чоловік Ані Лорак опублікував неоднозначні цитати / Скріншот

Чоловік Ані Лорак
На фоні розлучення Мурат Налчаджіолу поділився відомою цитатою / Скріншот

Водночас зірка опублікувала кілька знімків у своєму блозі. Серед світлин – сімейне фото з донькою.

 

Що відомо про зраду чоловіка Ані Лорак?
В кінці липня чоловіка Ані Лорак Мурата помітили у Києві в караоке-клубі з брюнеткою. Згодом ЗМІ дізналися, що чоловік був в компанії Яни Беляєвої. Та дівчина під час конкурсу "Міс Україна Всесвіт" дала дивний коментар журналістам, запевнивши, що має тільки дружні стосунки з Муратом.

За словами інсайдерів, після скандальних новин подружжя живе в одному помешканні. Однак Ані Лорак опублікувала фото без обручки. Згодом, 3 вересня, пара вперше з'явилася на публіці разом. Ані Лорак та Мурат Налчаджіолу разом провели спільну дочку до школи. В останньому інтерв'ю співачка зізналась, що не пробачить зради.

Теги: LifeStyle Зіркові розлучення Музика Ані Лорак
Джерело: 24 Канал
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