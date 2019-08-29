ANNA MARIA таки виступили на "Новій хвилі" в Сочі: яке місце зайняв дует

Дует ANNA MARIA, який під час Національного відбору Євробачення-2019 потрапив у гучний скандал, таки виступив на російській "Новій хвилі". Однак поїздка до країни-агресора не принесла дівчатам успіху.

Згідно з офіційними даними, опублікованими на сторінці "Нової хвилі", перемогу здобула учасниця з Албанії Ініс Незірі. У трійку лідерів ввійшли вокалісти з Росії та Куби. А от українки Анна і Марія Опанасюк посіли п'яте місце, набравши в підсумку 243 бали. Наразі дівчата не коментують фінал конкурсу, опублікувавши тільки спільне фото з Філіпом Кіркоровим.

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Дует ANNA MARIA – не єдиний, хто представив Україну на "Новій хвилі-2019". Згідно з результатами конкурсу, Тарас Присажнюк також виступав на сцені у Сочі, зайнявши в результаті 10 щабель. Перед конкурсом вокаліст ділився із прихильниками кадрами із Москви, хизуючись співпрацею із російськими співаками.

Що таке "Нова хвиля"?Це вокальний конкурс, який заснували композитори Ігор Крутой та Раймонд Паулс. До 2014 року шоу відбувалось у латвійській Юрмалі. Однак через підтримку агресивної політики Кремля російським співакам, які сидять у журі конкурсі, заборонили в'їзд у країну. Відтоді шоу проводять у Сочі.

Що відомо про участь дуету ANNA MARIA в "Новій хвилі"?

Ще у квітні 2019 року сестри Анна та Марія Опанасюк публічно заявили, що подали заявку на участь у конкурсі "Нова хвиля". Співачки намагались виправдати своє рішення, пояснивши, що у конкурсі братимуть участь представники 13 країн світу. Відтак Анна і Марія вважали несправедливим, що Україна не буде фігурувати на шоу.

Ми хочемо показати, що Україна – найкраща!.. Ми хочемо для всіх людей показати свою музику. Гідно представити країну... У конкурсі беруть участь близько 13 країн, і ми подумали, що неправильно, якщо Україна, де найдушевніші пісні і гарні голоси, не буде представлена,

– пояснили Анна та Марія Опанасюк.

Таку заяву прокоментував телеведучий Сергій Притула, який вів Національний відбір Євробачення. Після скандального інтерв'ю сестер Опанасюк з Романом Скрипіним, коли вони не могли відповісти на питання "Чий Крим?", шоумен запитав у дівчат про їхню позицію. Відповідь артисток Притула використав у своєму коментарі про "Нову хвилю".

"Якби постало питання – обрати конкурс чи батьків, ми, як і будь-яка нормальна людина, обрали батьків", – сказали мені у лютому цього року учасниці гурту "Анна-Марія", які зібралися "гідно представити Україну" на конкурсі "Новая волна" у расії. Давайте порадіємо за дівчат. Вони, нарешті, визначились із пріоритетами!" – іронічно заявив Сергій Притула.