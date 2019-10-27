Анна Різатдінова ледь не зомліла у прямому ефірі "Танців з зірками 2019"

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Анна Різатдінова на шоу "Танці з зірками 2019"
Анна Різатдінова на шоу "Танці з зірками 2019" / Пресслужба

Одна з найвідоміших українських спортивних гімнасток Анна Різатдінова після критики Катерини Кухар ледь не зомліла. Сталось це у прямому ефірі шоу "Танці з зірками 2019".

Перед виступом Анна Різатдінова зізналась, що виходити на паркет їй буде досить складно, адже днями помер її дідусь. Окрім цього, учасниця "Танців з зірками 2019" вирішила здивувати прихильників та обрати хореографію, яку ще жодного разу не показували у шоу. Спортсменка та Олександр Прохоров обрали фрістайл з елементами балету, а всього за тиждень Анна Різатдінова стала на пуанти. 

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Такий експеримент аж ніяк не сподобався примі-балерині Катерині Кухар. Норовлива зірка балету вказала на всі помилки Анни Різатдінової у номері та розкритикувала постановку. На захист фаворитки проєкту став Франциско Гомес та Григорій Чапкіс. Однак ці коментарі Анна Різатдінова не чула: учасниці шоу різко стало погано, а Олександр Прохоров вчасно підтримав її. 

Ведучий екстрено оголосив про рекламу та став допомагати Анні Різатдіновій, яка ледь не зомліла на очах у всіх глядачів. 

Прихильники пари засипали сторінку "Танців з зірками 2019" коментарями. Люди не розуміли, що відбувається та надали підтримку зірці. Вже в прямому ефірі Юрій Горбунов розповів, що в Анни Різатдінової різко підвищився тиск. Наразі медики надають спортсменці допомогу, а учасниця більше не вийде на паркет у 10 випуску. 

Прихильники підтримали Анну Різатдінову
Прихильники підтримали Анну Різатдінову / Скріншот з Instagram / @tanci1plus1

Анна Різатдінова ледь не зомліла
Анна Різатдінова ледь не зомліла: реакція людей / Скріншот з Instagram / @tanci1plus1

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle
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