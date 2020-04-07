Анна Різатдінова продемонструвала, як з подушки можна зробити стильну сукню: фото

Відома українська гімнастка та олімпійська чемпіонка Анна Різатдінова на карантині відкриває у себе нові таланти. Дівчина вирішила поекспериментувати та показала, як зі звичайної подушки можна зробити стильну сукню.

Карантин вніс свої корективи у плани мільйонів людей. Не оминуло це і знаменитостей. Всі заходи скасували, тому доводиться залишатися вдома і придумувати цікаві заняття. Спорстменка Анна Різатдінова тренується онлайн разом із підписниками в інстаграмі, а також ділиться кумедними світлинами.

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Красуня поширила веселе фото, на якому продемонструвала, як з подушки можна зробити елегантну сукню. Гімнастка приклала подушку до тіла і закріпила її широким поясом на талії. До оригінального вбрання додала білі туфлі-човники та високих підборах та сережки. Волосся вклала рівно, а на обличчя нанесла мінімум макіяжу.

"Fashion week 2020", – коротко підписала кадр зірка.