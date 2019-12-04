Анна Різатдінова різко відповіла на коментар Євгена Кота про спортсменів на шоу

Розважальний проєкт "Танці з зірками 2019" і досі залишається в епіцентрі новин. Переможці шоу, Євген Кот і Ксенія Мішина, залюбки дають інтерв'ю та діляться враженнями від проєкту. Чималий резонанс викликала участь танцівника у програмі "Слава+".

З чого почався конфлікт

Днями на ютуб-каналі "Люкс ФМ" з'явився новий випуск розважального проєкту "Слава +". Ведучий Слава Дьомін взяв перше інтерв'ю у переможця шоу "Танці з зірками 2019" та розпитав у нього про залаштунки зйомок, партнерку Ксенію Мішину та стосунки з дружиною. Однак найбільшу увагу привернуло зізнання Євгена Кота про можливий дует з олімпійською чемпіонкою Анною Різатдінова.

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За словами танцівника, організатори пропонували стати в пару з харизматичною спортсменкою, яку йому вдалось перемогти з невеликим відривом голосів. Однак Євген Кот обрав Ксенію Мішину, бо впевнений, що глядачі не сприймають техніку танцю, а голосують за чуттєві постановки. Окрім цього, переможець шоу не приховував здивування, що Анна Різатдінова змогла потрапити у фінал "Танців з зірками", адже досі спортсменки покидали паркет всередині сезону.

"Взагалі для мене дивно, що вона дійшла до фіналу. Не дивлячись на танці, тому що це, в принципі, шоу не про танці, а про людей. Вона молодець... Згадаймо минулий рік, Аніта Луценко... Все було круто, добре ж танцювала, чому пішла? Спорт заважає відкрити те, що у тебе всередині і видати це... Мені здається, щоб спілкуватися з глядачем важливіше серце, ніж просто задерти ногу", – заявив він.

Дивіться інтерв'ю Євгена Кота у програмі "Слава+": відео

Реакція Анни Різатдінової

Такий коментар обурив Анну Різатдінову. Спортсменка написала гнівний коментар в інстаграм-сторіс, зазначивши, що десятки років присвятила тренуванням, щоб навчитись "задирати ногу".

Прочитала інтерв'ю Євгена Кота, і хочу сказати: я 17 років віддала великому спорту перш, ніж навчитись "задирати ногу" і представляла Україну на світових аренах, не раз піднімала наш прапор і змушувала грати гімн держави. Але тобі не зрозуміти, що це таке,

– відповіла Анна Різатдінова.

Реакція Анни Різатдінової на коментар Євгена Кота / Скріншот

Під час випусків "Танці з зірками 2019" неодноразово з'являлась інформація, що суперники Анни Різатдінової дорікають зірці за спортивне минуле. Зокрема, Володимир Остапчук зазначав, що олімпійська чемпіонка в кожному випуску сідає на шпагат, демонструючи ідеальну розтяжку. Однак для всіх хейтерів Анна Різатдінова знаходила відповідь, закликаючи і їх спробувати повторити подібні підтримки на паркеті.

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За результатами голосування, спортсменка та її партнер Олександр Прохоров посіли друге місце. У прямому ефірі ведучі шоу зазначили, що різниця між ними та переможцями була невеликою.