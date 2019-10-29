Анна Різатдінова зізналась, чому їй стало погано в ефірі "Танців з зірками"

Українська спортсменка та учасниця популярного проєкту "Танці з зірками" під час ефіру 27 жовтня майже втратила свідомість після виступу з Олександром Прохоровим. Олімпійська зірка пояснила, що з нею трапилось.

В коментарі для видання "Факти" Анна зізналась, що причиною поганого самопочуття на паркеті стали виснажливі тренування і втрата близької людини – її дідуся, який помер минулого тижня. Вона додала, що пережити це все було значно важче, ніж підготування до Олімпійських ігор, де вона завоювала бронзу.

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У дуже короткий термін я повинна була стати на пуанти, щоб станцювати балет вже в неділю. Сильно боліли кістки і суглоби. На тлі всіх моїх емоцій і переживань у мене був нестабільний тиск, і перед виступом я дуже хвилювалася. А потім, під час прямого ефіру, у мене почало темніти в очах і стало погано. Зараз мені вже краще, тиск стабілізувався,

– розповіла Анна Різатдінова.

Наразі зірка відпочиває і сподівається найближчим часом повернутися до тренувань. Різатдінова пообіцяла, що в наступному ефірі вийде на паркет.

Що сталось з Анною Різатдіновою?

Останній, десятий ефір 27 жовтня був присвячений темі Геловіну, де зірки не лише приміряли незвичні костюми, а й повинні були виконати тематичні номери. Тому Анна і Олександр вирішили здивувати прихильників та обрати хореографію, яку ще жодного разу не показували у шоу. Вони обрали фрістайл з елементами балету, а всього за тиждень Анна Різатдінова стала на пуанти.

Після виступу, який осудила українська прима Катерина Кухар, Анна впустила квіти і стала падати. Її миттєво підхопив партнер, а ведучий Юрій Горбунов терміново перервав прямий ефір на рекламу. Оцінки суддів оголошувались без присутності учасників, оскільки у спортсменки сильно підвищився тиск.

Дивіться виступ Анни Різатдінової та Олександра Прохорова на "Танцях з зірками":