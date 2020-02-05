Антитіла презентували римейк пісні "Птаха" у пам'ять про Даню Дідіка: зворушливе відео

Українські попмузиканти дали нове дихання своєму хіту "Птаха", який увійшов до дебютного альбому гурту "Будувуду". Щемливий римейк "Антитіла" присвятили 15-річному громадському активісту з Харкова Дані Дідіку, життя якого трагічно обірвалося у лютому 5 років тому.

Вчора, 4 лютого, на офіційному ютуб-каналі гурту "Антитіла" з'явився душевний кліп. Музиканти долучилися до проєкту українського журналіста Руслана Горового "Так працює пам‘ять". Мета мистецької ініціативи – через пісні закарбувати пам'ять про маленького, але сильного духом Данила Дідіка, який загинув у результаті теракту в Харкові 23 лютого 2015 року.

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Цей проєкт розпочався у липні минулого року з пісні "Спи маленький козачок" гурту KOZAK SYSTEM. Тепер до вшанування пам'яті Данила долучився популярний гурт "Антитіла", який перезаписав свій зворушливий хіт, який побачив світ 12 років тому.

Пісня "Птаха" отримала нове життя, через те, що інше, дитяче життя, забрала неоголошена війна. Не зрозуміло нам одне: чому школа, у якій вчився Даня, досі не носить його імені?

– висловився фронтмен колективу Тарас Тополя.

Засновник альбому пам'яті Дані Дідіка Руслан Горовий так коментує прем'єру: "Немає, і не може бути таких слів, які б вгамували біль батьків Дані. Коли за свободу і незалежність гине дитина, це завжди означає, що десь хтось із нас, дорослих, недопрацював, не передбачив, не вберіг. Смерть Даньки – це нагадування, що ми відповідальні за кожен свій крок. І не лише перед собою".

Антитіла – Птаха: дивіться відео онлайн

Що відомо про загибель Данила Дідика?Десятикласник Данило загинув 22 лютого 2015 року. Підліток був учасником ходи на честь річниці Революції Гідності, одним із перших йшов проспектом Григоренка, коли пролунав вибух. Це був теракт й тоді постраждало 11 людей, а ще четверо загинули.

Під час ходи Данило разом із активістами "тримав у колоні периметр". Так активісти від нападів охороняли людей всередині, бо поліцейського кордону було замало. Як і перевірки, яка просто не виявила схований боєприпас.

На згадку про Данила Дідика в Харкові проводять футбольний турнір, його іменем назвали пластовий курінь і дитячу спортивну школу на Дніпропетровщині. А в рідній школі відкрили лише меморіальну дошку через три роки після трагедії. Проте присвоїти ім'я Данила Дідика відмовилися.