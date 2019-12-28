Антитіла запалили популярним хітом у суперфіналі "Х-фактору": відео

Улюблений багатьма українцями гурт "Антитіла" теж виступив у суперфіналі шоу "Х-фактор" 10 сезон. Вони заспівали популярну пісню "Вірила" та привітали українців з новорічними святами.

Їхній виступ запалив весь зал: люди почали підспівувати та підтанцьовувати. Гурт зміг підняти настрій всім присутніх та додав неймовірної атмосфери.

Цікаво! Гурт "Антитіла" презентував видовищний кліп Stand up, знятий з прихильниками: відео

Після виступу фронтмен гурту "Антитіла" повідомив, що він спілкується з учасниками шоу "Х-фактору" всіх сезонів. Вони завжди підтримують їх та допомагають.

Тарас Тополя також привітав українців з наступаючим Новим роком.

Хочу побажати всім в новому 2020 році, щоб сталося те, чого ми чекаємо – щоб був мир на наших умовах. Ми тримаємо руки на пульсі. І бажаю, щоб Україна зрозуміла себе як державу,

– сказав фронтмен "Антитіла".

Дивіться відео виступу гурту "Антитіла" на "Х-факторі"

Зауважимо, що у суперфіналі "Х-фактору", окрім гурту "Антитіла" виступили багато зірок, які порадували глядачів хітами: Тіна Кароль, Олександр Кривошапко, Джамала, ALYONA ALYONA, ALEKSEEV (Микита Алексєєв), Monatik (Дмитро Монатік), Вєрка Сердючка та інші.