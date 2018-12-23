Апельсини, кориця і макарони: як оригінально прикрасити ялинку

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Оригінальні способи прикрасити ялинку
Оригінальні способи прикрасити ялинку / 24 Канал

Ялинка, прикрашена вогниками та іграшками, – це невід'ємний атрибут Нового року. Однак, лісовій красуні чудово пасуватимуть не лише традиційні скляні іграшки, а, наприклад, кориця, апельсини та навіть макарони. Не вірите?

Lifehacker пропонує декілька способів, як можна оригінально прикрасити ялинку і здивувати своїх гостей.

Універсальна порада: аби ялинка виглядала стильно, не обов’язково купувати багато дорогих іграшок. Достатньо витримати кольорову гаму – ідеально, якщо це будуть лише два кольори. Наприклад, червоний і синій, червоний і білий, червоний і золотий, червоний і зелений.

Апельсини та мандарини

Новорічні іграшки можна зробити навіть із підсушених апельсинів та мандаринів. Фрукти можна нарізати кружечками або підсушити шкірку і вирізати з неї різні фігурки. Засушити цитрусові і шкірку можна в духовці або на батареї. До того ж, такі іграшки не лише будуть гарно виглядати, а й чудово пахнутимуть.


Апельсинові оздоби на ялинку

Окрім того, із цитрусових можна виготовити також гірлянду чи різдвяний вінок.


Прикраси з апельсину

Кориця

До висушених фруктів можна додати паличку кориці, це теж додасть приємного аромату. До того ж, палички кориці можна просто зв’язати стрічкою та повісити на ялинку.


Кориця – чудова пахуча прикраса на ялинку

Імбирні пряники

Такі пряники чудово виглядають на ялинці. А до того ж, ними можна і поласувати.


Імбирні пряники на ялинку 2018

Макарони

Із звичайних макаронів можна виготовити досить цікаві сніжинки. Для цього потрібно склеїти макарони та пофарбувати у білий або сріблястий колір.


Прикраса з макаронів на ялинку 2018

Святкового вам настрою!

via GIPHY

 

Теги: Новини України LifeStyle Новини культури Новорічні свята Декор і дім
Джерело: Lifestyle
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