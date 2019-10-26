Аріана Гранде і Lizzo випустили спільний ремікс на пісню Good As Hell: відео

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Lizzo і Аріана Гранде
Lizzo і Аріана Гранде / Колаж LifeStyle 24

Один з найбільших хітів співачки Lizzo під назвою Good As Hell вийшов ще у 2016 році, але протягом трьох років досі залишається найбільш запальним. Зірка зробила сюрприз шанувальникам, представивши ремікс, який записаний у колаборації з іншою знаменитістю Аріаною Гранде.

Про випуск спільного реміксу співачки повідомили на своїх сторінках в інстаграмі. Lizzo спершу вирішила заінтригувати шанувальників і показала відео з кавою зі Starbucks розміру "гранд". Згодом шанувальники зрозуміли, що у такий спосіб співачка натякнула про співпрацю з Аріаною Гранде.

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"Дякую, Lizzo, за те, що ми записали спільний ремікс. Я так люблю тебе, твою енергію і цей ремікс", – написала Гранде у мережі.

Фанати двох співачок у захваті від їхньої колаборації. Лише протягом одного дня після публікації кількість переглядів перетнула межу в розмірі одного мільйона.

Lizzo і Аріана Гранде – ремікс на пісню Good As Hell

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Аріана Гранде Музика
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