Аріана Гранде і Тейлор Свіфт не прийдуть на Греммі, незважаючи на номінації: деталі

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Аріана Гранде і Тейлор Свіфт пропустять Греммі-2019
Аріана Гранде і Тейлор Свіфт пропустять Греммі-2019 / Колаж: 24 канал

25-річна Аріана Гранде, яка має шанс отримати не одну статуетку, оскільки номінована на дві премії, відмовилася приходити на церемонію нагородження. 29-річна Тейлор Свіфт також пропустить важливу музичну подію. У кожної з двох співачок є поважна причина, яка пояснюватиме їхню відсутність.

У неділю, 10 лютого, відбудеться одна з найочікуваніших музичних нагород у році – Греммі-2019. Отримати престижну статуетку мріє чи не кожен виконавець, однак не всім випадає можливість бути просто номінованими на премію. Однак є й ті, які вирішують знехтувати авторитетною церемонією нагородження.

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Так, напередодні стало відомо, що Тейлор Свіфт, яка номінована на "Найкращий вокальний поп-альбом", пропустить цьогорічну премію Греммі. Причиною її відсутності стало кохання. Ввечері 10 лютого поп-виконавиця буде підтримувати свого коханого Джо Елвіна на церемонії нагородження BAFTA. Кінокартина "Фаворитка", в якій знімався англійський актор номінована на дві премії "Найкращий фільм" і "Видатний британський фільм".

А от у 25-річної Аріани Гранде є більш серйозні причини пропустити Греммі-2019. У співачки, яка має шанс отримати одразу дві статуетки, виникли деякі розбіжності з продюсерами премії. Як повідомляє видання Variety, виконавиці заборонили заспівати на сцені її нову пісню 7 Rings з її останнього альбому Thank U, Next. Тому Аріана Гранде, яка номінована одразу у двох категоріях: "Найкращий сольний поп-виконавець" і "Найкращий вокальний поп-альбом", повідомила про те, що не відвідає престижний світський захід.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ariana Grande (@arianagrande)

 

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Теги: Музика Аріана Гранде Grammy LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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