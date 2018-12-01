Аріана Гранде презентувала звабливий кліп на пісню про колишніх: відео

25-річна співачка Аріана Гранде випустила новий відеокліп на пісню "Thank you, next" (перекладається "Дякую, наступний"), яку присвятила колишнім коханим.

Відеокліп опубліковано 30 листопада на офіційному YouTube-акаунті співачки.

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У пісні Аріана Гранде згадала своїх колишніх чоловіків: Девідсона, Міллера, а також Біг Шона і Рікі Альвареса. У відеокліпі Аріана відтворила образи головних героїнь популярних фільмів: "Паскудне дівча", "Блондинка в законі", "Добийся успіху" і "З 13 в 30".



Аріана Гранде / Instagram @arianagrande

Що цікаво, у кліпі є момент, де співачка гортає альбом з фотографіями, на яких зображені її реальні колишні.



Аріана Гранде / Instagram @arianagrande

"Майже вийшла заміж. І за Піта я так вдячна. Хотіла б сказати спасибі Малькольму. Тому що він був ангелом. Один навчив мене любові. Один навчив мене терпіти. Інший навчив мене болю. Тепер я така дивовижна. Я любила і я втратила", – йдеться у словах пісні.

Крім того, у відео знялися Кріс Дженнер, Джонатан Беннет, Елізабет Гілліс, Алекса Луріа, Трой Сіван, Габі Демартіні, Дженніфер Кулідж.

Аріана Гранде – Thank you, next: дивіться відеокліп

Нагадаємо, популярний журнал Billboard оголосив ім'я зірки, яка отримала почесний титул "Жінка року 2018". Нею стала американська співачка Аріана Гранде. За інформацією Billboard, 25-річна Адріана Гранде отримає престижну нагороду 6 грудня. Саме в цей день у Нью-Йорку відбудеться грандіозне шоу Billboard Women in Music.