Арнольд Шварценеггер записав реп-пісню про своє життя: несподіване відео

Голлівудський актор та екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер не припиняє дивувати прихильників. Днями у мережі з'явилось відео, на якому він зачитав реп.

Композицію актор записав спільно з австрійським співаком Андреасом Габальєро. Прем'єра кліпу "Pump It Up" відбулась на YouTube-каналі артиста та була своєрідною рекламою до нової частини кінострічки "Термінатор", яка вийде на екрани у жовтні 2019 року.

У треку йдеться про життя і найбільші досягнення у творчості Арнольда Шварценеггера. На прикладі актора автори пісні прагнули показати слухачам, що ніколи не варто здаватись, а натомість впевнено йти до мети. Мотиваційний мотив знайшов місце і в кліпі: Арнольд Шварценеггер постав на архівних кадрах та показав, що і в 71 насолоджується життям, займається спортом і продовжує досягати нові висоти.

Несподіваний ролик приголомшив прихильників актора. Ніхто з підписників блогу Арнольда Шварценеггера й припустити не міг. що їхній кумир з легкістю зачитає реп. При цьому голлівудський "Термінатор" повторив легендарні фрази з фільму "Hasta la vista, baby" і "I will be back".

Дивіться кліп до пісні Арнольда Шварценеггера та Андреаса Габальєро "Pump It Up": відео

Арнольд Шварценеггер та Андреас Габальєро – "Pump It Up": текст пісні

Hasta la vista, baby

He was born in Austria, he had a dream to become a star

A poor young guy, but never shy

Said, "Here I am, hold on"

He sounded calm lifts when pain come on

Pump it up don't bring it down

Made a treck to the United States, first time worn American shades

A hard working man but only nineteen when he became a steel machine

In the Gold's Gym of Venice Beach town, pump it up don't bring it down

"I'll be back"

Terminator, superstar, they called you Conon the Barbarian

Pumping iron, steel machine, living legend, ever green

Governator, Mr Universe, Olympia

American Idol, worldwide played, hollywood's calling

And he gets paid, hired in the Empired State

A rising star and there he said, "I'm Hercules in Manhatten

Down Town, pump it up, don't bring it down

Hey I'm Arnold Schwarzenegger, listen carefully

Dig deep down and ask yourself, "Who do I want to be?"

Not what but who if you believe success will come to you

Work like hell, trust yourself and all you're dreams come true

Break some rules, not the law, don't be afraid to fail

You have to think outside the box, I say no pain, no gain

I don't wanna hear it can't be done, give always something back

My name is Arnold Schwarzenegger, I'll be back

Terminator, superstar, they called you Conon the Barbarian

Pumping iron, steel machine, living legend, ever green

Governator, Mr Universe, Olympia

Years gone by and the movie star, proudly ran for governer

You need to go specifically, turn your vision into reality

It's why the president of the special olympics praised

Arnold 'till the end of days

Hasta la vista, baby

Terminator, superstar, hasta la vista

Hey I'm Arnold Schwarzenegger, listen carefully

Dig deep down and ask yourself, "Who do I want to be?"

Not what but who if you believe success will come to you

Work like hell, trust yourself and all you're dreams come true

Break some rules, not the law, don't be afraid to fail

You have to think outside the box, I say no pain, no gain

I don't wanna hear it can't be done, give always something back

My name is Arnold Schwarzenegger, I'll be back