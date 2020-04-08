Артем Пивоваров зізнався, яка дівчина може підкорити його

Український співак Артем Пивоваров, мабуть, один з останніх романтиків. Вразити дівчину несподіваним сюрпризом для нього не складає труднощів. Та на що артист звертає увагу під час знайомства – дізнавайтесь у новині.

Артем Пивоваров став запрошеною зіркою шоу "Хто проти блондинок?", що виходить на "Новому каналі". За кулісами проєкту співак відверто заговорив про кохання і зізнався, що на зовнішність він звертає увагу чи не в останню чергу.

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"Я ціную в дівчатах енергетику. Завжди видно, з яким настроєм прийшла до тебе людина. Усмішка і палаючі очі можуть зачепити. А от на зовнішність я дивлюся в останню чергу", – розповів він.

Окрім цього, Артем Пивоваров згадав романтичний вчинок, який зробив у школі. Тоді артист був закоханий у дівчину, яка не звертала на нього увагу. Щоб сподобатись їй, Артем змушений був виконати прохання красуні і вилізти на стовп. Це він зробив з легкістю.

"Мені було років 10 чи 11, точно не пам'ятаю. І в компанії друзів була дівчинка, яка мені дуже подобалася. Вона чомусь не вірила в серйозність моїх намірів, у 10 то років. Я їй сказав: "Загадай мені, що завгодно, я доведу тобі свою симпатію". Вона попросила мене залізти на стовп. Що мені лишалося робити? Тільки "підкорювати" його! До речі, навіть якби мене попросили це зробити зараз, я б зробив", – додав Артем Пивоваров.



Артем Пивоваров на шоу / Пресслужба