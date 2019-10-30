Ассоль повертається на сцену: артистка презентувала дебютний кліп після творчої паузи

Українська співачка Катя Гуменюк, найбільш відома як Ассоль, вирішила відновити свою вокальну кар'єру. Артистка презентувала у мережі перший трек після 3 років творчої паузи. За прикладом Аліни Гросу, у ролику вона показала фрагменти свого весілля та чоловіка.

Катя Гуменюк вирішила кардинально змінити свій образ та повернутись на сцену не під псевдонімом Ассоль. Артистка випустила трек "Тебе" під іменем katya. Трек Катя Гуменюк вирішила присвятити своєму новоспеченому чоловіку.

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Прем'єра ліричного кліпу відбулась 30 жовтня на ютуб-каналі зірки. У романтичній пісні Катя Гуменюк поділилась із прихильниками своєю історією кохання, яка надихає співачку на нові звершення. Відтак у кліпі вона вирішила продовжити цю тему, знявшись спільно зі своїм чоловіком Артемом Тараненком. На кадрах колишня Ассоль постала у весільній сукні та буденних образах, які вона приміряла під час відпочинку з коханим у Лондоні.

Мені дуже хотілось подарувати щось Артему на весілля. Подарунок, який буде вічним. Що ж могло бути у цьому випадку кращим, аніж пісня власного авторства? Ця композиція означає для мене дуже багато, бо вона на 100% автобіографічна і в ній тільки правда,

– розповіла Катя Гуменюк.

Артистка зізналась, що писала трек "Тебе" упродовж 3 місяців, оскільки хотіла, щоб він був бездоганним. Пісню Катя Гуменюк вперше виконала на власному весіллі, яке відбулось 19 вересня 2019 року.

Дивіться кліп katya до пісні "Тебе": відео

Що відомо про весілля Ассоль?Після 2 років ідеальних стосунків Ассоль та Артем Тараненко заручились. Сталось це у травні 2018 року під час одного з побачень у Києві. Історія кохання Ассоль розчулила мережу, адже дівчина зі своїм обранцем знайома ще з дитинства. Освіту Артем здобував у лондонському університеті Coventry, де отримав диплом бізнес-аналітика. Після завершення навчання він повернувся до Києва та освідчився співачці.



Весілля пари відбулось 19 вересня 2019 року. Церемонія пройшла у розкішному залі Regent Hill, куди Катя та Артем закликали близько 150 гостей. До вівтаря артистка пішла у розкішній сукні від британського бренду.