Грандіозний музичний фестиваль Atlas Weekend у Києві цьогоріч довелось скасувати через загрозу поширення COVID-19. Тому організатори фестивалю почали оприлюднювати нові імена музичної події наступного року. І першими хедлайнерами Atlas Weekend стали американці Twenty One Pilots.

Щоб полегшити життя прихильникам музичного фестивалю, організатор Atlas Weekend перенесли виступ Twenty One Pilots рівно на 1 рік – 9 липня 2021 року. Відомо, що цьогоріч вони повинні були виступити також 9 липня, але пандемія коронавірусу внесла свої корективи у світ шоу-бізнесу. Тому фанатам наступного року не доведеться обмінювати старі квитки на нову дату, а зберегти ті, що вони вже придбали, повідомляють на сайті події.

До теми Фестиваль Atlas Weekend переносять на 2021 рік

Варто додати, що у 2021 році фестиваль триватиме з 6 по 11 липня. Наразі американський гурт Twenty One Pilots – перший і єдиний колектив, який погодився виступати в Україні на фестивалі наступного року. Тому варто очікувати, що більше ніж за рік часу line-up Atlas Weekend встигне поповнитись ще не одним популярним виконавцем. У 2020 році на фестиваль було запрошено 43 українських та іноземних виконавців і гуртів.