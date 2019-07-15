Atlas Weekend 2020: організатори назвали дату проведення наступного фестивалю

Український музичний фестиваль Atlas Weekend 14 липня відгримів останніми виступами і вже наступного дня організатори назвали дату проведення події у 2020 році – 7-12 липня.

Як і у 2019 року, у наступному меломанів на Atlas Weekend чекає 6 днів драйву і музичної насолоди на тій же локації – Національному комплексі "Експоцентр України" (ВДНГ). Про це організатори повідомили на своїй сторінці у Facebook.

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Здається, навіть на небі хтось сумує через те, що Atlas Weekend підійшов до кінця. Але ми знаємо найдієвіший рецепт від смутку й печалі. Від сьогодні ти можеш придбати абонементи на Atlas Weekend 2020 за 1800 грн в касах і 1900 грн онлайн,

– йдеться в повідомленні.

Таким чином представники події відкрили продажі на музичний фестиваль наступного року. Хто стануть хедлайнерами Atlas Weekend 2020 і які зірки виступлять на сцені – наразі невідомо.

Що відомо про фестиваль Atlas Weekend 2019?Цьогорічний музичний фестиваль тривав 6 днів на ВДНГ – з 9 по 14 липня. Перший день був присвячений українській музиці, відтак посеред вітчизняних зірок головним хедлайнером стала 71-річна Софія Ротару. 9 липня вхід був безкоштовним, тому на події зібралось щонайменше 100 тисяч людей. В наступні дні публіку запалювало чимало іноземних зірок, з однією з яких навіть виник скандал – американського репера A$AP Rocky заарештували у Швеції. Наразі його підозрюють в нападі на людей, тому виступ як хедлайнера 13 липня було скасовано, а його участь замінили на виступ іншої зірки американсього репу зі схожим псевдонімом – A$AP Ferg.