Акцент на грудях: ефектний вихід Меган Маркл на прем'єрі мультфільму "Король Лев"

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Принц Гаррі і Меган Маркл
Принц Гаррі і Меган Маркл / www.gettyimages.com

Герцогиня Сассекська Меган Маркл і її чоловік принц Гаррі стали гостями прем'єри мультфільму "Король Лев" у Лондоні.

Прем'єра "Короля Лева" відбулася у Лондоні у неділю, 14 травня. Справжнім сюрпризом для шанувальників королівської сім'ї, зокрема Меган Маркл, стала поява подружжя на заході.

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Для виходу герцогиня Сассекська підготувала розкішний та елегантний образ. Меган приміряла чорну сукню-міді від Jason Wu з прозорим верхом. Додамо, що після пологів Маркл може похизуватися пишними формами, які сукня вдало підкреслила.

Принц Гаррі і Меган Маркл
Принц Гаррі і Меган Маркл / Getty Images

Завершили образ герцогині Сассекської туфлі-човники на високих підборах від Aquazurra, які коштують 640 фунтів стерлінгів, і клатч від Gucci ціною у 1,680 фунтів стерлінгів.

Принц Гаррі і Меган Маркл
​Принц Гаррі і Меган Маркл / Getty Images

Супроводжував Меган її чоловік принц Гаррі. Додамо, що у цей день проходить закриття Вімблдонського турніру, яке традиційно відвідують представники королівської сім'ї. Однак, замість герцогів Сассекських, на подію завітали принц Вільям і Кейт Міддлтон

Принц Гаррі і Меган Маркл
​Меган Маркл і принц Гаррі / Getty Images

Принц Гаррі і Меган Маркл
​Меган Маркл і принц Гаррі / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
Джерело: LifeStyle 24
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