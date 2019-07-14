Акцент на грудях: ефектний вихід Меган Маркл на прем'єрі мультфільму "Король Лев"

Герцогиня Сассекська Меган Маркл і її чоловік принц Гаррі стали гостями прем'єри мультфільму "Король Лев" у Лондоні.

Прем'єра "Короля Лева" відбулася у Лондоні у неділю, 14 травня. Справжнім сюрпризом для шанувальників королівської сім'ї, зокрема Меган Маркл, стала поява подружжя на заході.

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Для виходу герцогиня Сассекська підготувала розкішний та елегантний образ. Меган приміряла чорну сукню-міді від Jason Wu з прозорим верхом. Додамо, що після пологів Маркл може похизуватися пишними формами, які сукня вдало підкреслила.



Принц Гаррі і Меган Маркл / Getty Images

Завершили образ герцогині Сассекської туфлі-човники на високих підборах від Aquazurra, які коштують 640 фунтів стерлінгів, і клатч від Gucci ціною у 1,680 фунтів стерлінгів.



​Принц Гаррі і Меган Маркл / Getty Images

Супроводжував Меган її чоловік принц Гаррі. Додамо, що у цей день проходить закриття Вімблдонського турніру, яке традиційно відвідують представники королівської сім'ї. Однак, замість герцогів Сассекських, на подію завітали принц Вільям і Кейт Міддлтон.



​Меган Маркл і принц Гаррі / Getty Images



​Меган Маркл і принц Гаррі / Getty Images