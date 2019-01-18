Аварія за участю чоловіка Єлизавети ІІ: з'явились нові деталі інциденту

97-річний герцог Единбурзький, який є чоловіком королеви Єлизавети ІІ, потрапив у ДТП. Інцидент за участю принца Філіпа стався 17 січня неподалік їхнього Сандрінгемського маєтку.

За інформацією видання The Sun, винуватцем аварії був чоловік Єлизавети ІІ. Сам принц Філіп запевняє, що не впорався з кермуванням через сонце, яке засвітило йому в очі. Відтак його Land Rover зіткнувся з авто, в якому їхало дві жінки та 10-місячна дитина. Сталось це в той час, коли герцог виїжджав на головну дорогу.

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Принц Філіп потрапив у ДТП / The Sun

Внаслідок зіткнення авто принца Філіпа перевернулось. На щастя, пасажири другої машини не постраждали. Сам же чоловік Її Величності відмовився від госпіталізації, зазначивши, що не має травм. Однак очевидці ДТП переконують: коли 97-річного герцога витягували з авто, він скаржився на біль в нозі.

Я бачив, як машина перекинулась, і це було жахливо! Потім побачив кров принца на своїх руках,

– розповів очевидець Рой Ворн.

Правоохоронці, які приїхали на місце інциденту, попросили принца Філіпа пройти тест на алкоголь. Наразі його результати невідомі. Нажаханий після ДТП чоловік Єлизавети ІІ повернувся до свого маєтку, де звернувся за допомогою до лікарів.

До слова, у Великобританії немає обмежень, які б забороняли людям похилого віку кермувати машиною. Однак після 70 вони повинні оновлювати права тричі на рік.