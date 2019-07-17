Автор проекту "Холостяк" побив вагітну дружину через відмову від аборту: шокуючі деталі

55-річний американський продюсер Майк Флейс (Mike Fleiss), який є творцем популярного у багатьох країнах телепроекту "Холостяк", потрапив у гучний скандал. Його 31-річна вагітна дружина Лора Флейс звинуватила чоловіка у домашньому насильстві.

За словами вагітної жінки, її чоловік Майк Флейс жорстоко напав на неї та побив, коли вона відмовилася зробити аборт. Про це пише видання Variety.

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Лора Флейс згадала, що продюсер не зрадів новині про другу вагітність, адже планував мати лише одну дитину. Подружжя виховує 4-річного сина Бена, який, до слова, став свідком нападу Майка на дружину.

Кожен день він вимагав, щоб я зробила аборт. Коли ми одружилися, мені було 26, а йому 50. У нього не було дітей, і він вирішив, що одного спадкоємця буде досить. Але я завагітніла вдруге, і почалося справжнє пекло... Коли Майк напав на мене, в сусідній кімнаті знаходився наш син Бен. Він все чув і прибіг на шум,

– заявила 31-річна жінка.



Майк Флейс і його дружина Лора / Getty Images

Медична експертиза зафіксувала у дружини Флейса сліди побоїв різного ступеня тяжкості. Також Лора Флейс звернулася в суд для отримання заборони Майку наближатися до неї і дитини.



Лора Флейс / Getty Images