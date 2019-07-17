Автор проекту "Холостяк" побив вагітну дружину через відмову від аборту: шокуючі деталі

179 Читать новость на русском
Майк Флейс і його дружина Лора
Майк Флейс і його дружина Лора / www.gettyimages.com

55-річний американський продюсер Майк Флейс (Mike Fleiss), який є творцем популярного у багатьох країнах телепроекту "Холостяк", потрапив у гучний скандал. Його 31-річна вагітна дружина Лора Флейс звинуватила чоловіка у домашньому насильстві.

За словами вагітної жінки, її чоловік Майк Флейс жорстоко напав на неї та побив, коли вона відмовилася зробити аборт. Про це пише видання Variety.

Читайте також: Зірка "Секс і місто" Кім Кетролл відверто зізналась, чому ніколи не повернеться в серіал

Лора Флейс згадала, що продюсер не зрадів новині про другу вагітність, адже планував мати лише одну дитину. Подружжя виховує 4-річного сина Бена, який, до слова, став свідком нападу Майка на дружину.

Кожен день він вимагав, щоб я зробила аборт. Коли ми одружилися, мені було 26, а йому 50. У нього не було дітей, і він вирішив, що одного спадкоємця буде досить. Але я завагітніла вдруге, і почалося справжнє пекло... Коли Майк напав на мене, в сусідній кімнаті знаходився наш син Бен. Він все чув і прибіг на шум,
– заявила 31-річна жінка.

Майк Флейс і його дружина Лаура Каєпеллер
Майк Флейс і його дружина Лора / Getty Images

Медична експертиза зафіксувала у дружини Флейса сліди побоїв різного ступеня тяжкості. Також Лора Флейс звернулася в суд для отримання заборони Майку наближатися до неї і дитини.

Лаура Каєпеллер
Лора Флейс / Getty Images

blog_ava
Що приготувати з кабачків: рецепти приготування швидких та простих страв
сьогодні
28534
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Скандал Новини США Кримінальні новини
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вулична мода 2019: стильні образи на кожен день від моделі Розі Хантінгтон-Уайтлі
сьогодні 16:10 Вулична мода 2019: стильні образи на кожен день від моделі Розі Хантінгтон-Уайтлі
19
"Водій для копа": пекельна поїздочка в Uber
сьогодні 12:22 "Водій для копа": пекельна поїздочка в Uber
Юлія Ліпенцева 666
Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
сьогодні 09:15 Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
Олена Кандяк 7010
Ада Роговцева: шлях української легенди та її "обгорілі крила"
16 липня 18:30 Ада Роговцева: шлях української легенди та її "обгорілі крила"
1589
UPark Festival 2019: афіша на всі дні, учасники та ціни
16 липня 09:12 UPark Festival 2019: афіша на всі дні, учасники та ціни
411
Новини
Більше новин
Залиште відгук