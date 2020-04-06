Автор треку Pen-Pineapple-Apple-Pen зняв кавер на свій хіт в умовах пандемії коронавірусу: відео

Чимало світових зірок реагують на спалах коронавірусу та використовують умови карантинного режиму для власної творчості. Виконавець вірусного синглу Pen-Pineapple-Apple-Pen Пікотаро вирішив записати кавер-версію свого ж хіта, відповідно до сучасних умов.

У той час, як одні музиканти збирають тисячі шанувальників на онлайн-концерти, інші тішать фанів новими синглами на злободенну тему. Так, японський комік, який ще 2016 року здобув світову славу завдяки комедійній пісні Pen-Pineapple-Apple-Pen, вирішив розвеселити прихильників кавер-версією улюбленого хіта.

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На особистій сторінці в ютубі він опублікував новий ролик, пристосувавши свій трек до умов пандемії коронавірусу. Звичні ручку, ананас та яблуко він замінив на руки і мило, наголосивши на необхідності дотримуватися заходів безпеки у період поширення коронавірусу.

Від PIKOTARO до всього світу… Помийте це! Посміхніться! Захистіть це! Давайте, люди, давайте мити, мити, мити,

– презентував Пікотаро.

Варто наголосити, що лише за дві доби відео набрало понад 1 мільйон переглядів. Нагадаємо, що трек Pen-Pineapple-Apple-Pen спромігся здобути понад 136 мільйонів переглядів.