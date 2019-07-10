Автори серіалу "Форс-мажори" таки повернуть Меган Маркл в епізод: як їм це вдалося

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Меган Маркл у серіалі "Форс-мажори"
Меган Маркл у серіалі "Форс-мажори" / IMDb

Після того, як Меган Маркл, яка кілька років поспіль грала одну з головних ролей у серіалі "Форс-мажори", стала дружиною британського принца зйомки довелося покинути. Однак творці серіалу не покидали надії частково повернути її до сюжету, тому їм вдалося вигадати цікавий спосіб, який таки дозволить це зробити.

Герцогиня Сассекська, Меган Маркл, припинила зйомки в серіалі "Форс-мажори" після офіційного підтвердження про заручини з принцом Гаррі. Миттєвим наслідком цього стали низькі рейтинги нових сезонів. Через це творці серіалу пропонували їй роль камео і шалені гроші за кількасекундну появу, однак вона відмовила екс-колегам у пропозиції.

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Після цього автори повідомили про те, що серіал закриватиметься після 9 сезону. Однак на сайті Entertainment Tonight з'явилася інформація, що Меган Маркл таки з'явиться в одному з епізодів фінального сезону, не виходячи при цьому зі свого маєтку у Лондоні.

Творці серіалу зроблять так званий "камбек", зімітувавши дзвінок Майка Росса (Патрік Джеймса Адамса) до Рейчел Зейн (Меган Маркл). У знімальної команди залишилося багато звукових записів з її голосом, який вони об'єднають у цілісну розмову. Таким чином фанати герцогині зможуть згадати її героїню, а самій Меган не доведеться порушувати королівські правила.

Меган Маркл
Меган Маркл у серіалі "Форс-мажори" / IMDb

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Кіно Меган Маркл
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