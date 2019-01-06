Бабусин рецепт: як Ольга Сумська готує різдвяну кутю – ексклюзив

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Ольга Сумська
Ольга Сумська / Прес-служба

Більшість українців полюбляють святкувати різдвяні свята. А головною стравою здебільшого вважається саме кутя. Що цікаво, не лише кожний регіон може похизуватися власним рецептом приготування, а й будь-яка українська родина може зробити свою особливу кутю.

Обожнює готувати кутю й родина популярної акторки Ольги Сумської. Українка знає, як тримати себе у чудовій формі і стежити за харчуванням, однак не уявляє різдвяні свята без головного смаколику на столі.

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Для журналістки LifeStyle 24 Ольга Сумська під час святкування Romantik Winter Fest 2019 розповіла особливі секрети для приготування смачної куті.

ольга сумська
Ольга Сумська

Поради для приготування різдвяної куті від Ольги Сумської

За словами Сумської, у дитинстві її ще бабуся навчала не шкодувати маку і меду для головного різдвяного атрибута. 

Правильно приготувати мак

Спершу для приготування зірка рекомендує проварити мак з цукром близько 15 хвилин, а потім процідити. Після цього його потрібно перемолоти з цукром або медом. Саме так готувала бабуся акторки, однак раніше жінці доводилося молоти мак у ступці.

Вибір пшениці

Сумська порекомендувала купувати пшеницю швидкого приготування, а не кормову. Додамо, що її можна замінити на рис чи перлову крупу.

Що додати у кутю

Крім того, акторка додає у кутю різнобарвні родзинки – білі (жовті) та чорні – для яскравості і курагу. Також Ольга додає для смаку волоські горішки і лісовий фундук, а ще доповнює страву медом – липовим або квітковим.

І наостанок Ольга В'ячеславівна зазначила, що для аромату може додати одну ложку п'ятизіркового коньяку чи рому.

кутя
Кутя – головний атрибут різдвяних свят

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини України LifeStyle Традиції Різдво Статті
Джерело: 24 канал
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