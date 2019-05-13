Bafta TV Awards оголосили найкращі серіали: лауреати престижної премії

Престижна церемонія нагородження Bafta TV Awards 2019 відбулася напередодні у Лондоні. Британська академія кіно і телевізійних мистецтв назвала найкращі серіали і вручила нагороди представникам телебачення за особливі відзнаки та внесок в індустрію.

Повний список переможців представлений на офіційному сайті премії Bafta TV Awards. Церемонію нагородження, яка традиційно відбулася у Лондоні, називають "Британським Оскаром" або ж прирівнюють до премії Еммі.

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Цілковитим тріумфатором вечора став серіал "Вбиваючи Єву". Його номінували аж у чотирнадцятьох категоріях, а в кінцевому підсумку його визнали найкращим серіалом року. Така нагорода куди краща, ніж 14 номінацій. Варто відзначити, що серіал "Вбиваючи Єву" також представляли у категоріях премій Золотий глобус та Critics' Choice Television Awards.

Основні переможці Bafta TV Awards:

Найкращий драматичний серіал – "Вбиваючи Єву"

Найкращий серіал року за версією BAFTA – "Вбиваючи Єву"

Найкращий міні-серіал – "Патрік Мелроуз"

Найкраща чоловіча роль першого плану – Бенедикт Камбербетч ("Патрік Мелроуз")

Найкраща жіноча роль першого плану – Джоді Кормер ("Вбиваючи Єву")

Найкраща жіноча роль другого плану – Фіона Шоу ("Вбиваючи Єву")

Найкраща чоловіча роль другого плану – Бен Вішоу ("Дуже англійський скандал")