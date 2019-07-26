Багато розкоші і морський бриз: як виглядає вілла Дольче і Габбани на Сицилії – фото

Зірки завжди приголомшували своїми маєтками, які розміщені не на одній сотні квадратних метрів. Цього разу справжнім відкриттям стала вілла знаменитих італійських дизайнерів Доменіко Дольче і Стефано Габбани, яку колись придбали біля Сицилії.

Дизайнери вирішили виставити на продаж свій маєток, що розташований на вулканічному острові Стромболі біля північного узбережжя Сицилії. Ціна всієї території становить понад 4 мільйони доларів. Про це повідомили на The Sun.

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Вілла складається з трьох невеликих будівель (зокрема, у них є 7 спалень та 9 ванних кімнат), кожна з яких має свою кольорову гаму – від бірюзового до зеленого. Жовта кімната імітує малюнок з лимонним принтом, що часто зустрічається на їхніх сукнях. У зеленій кімнаті використовується їхній культовий принт соняшнику і витає аромат диких трав. Одна кімната навіть облицьована вулканічним каменем, щоб вписатися в тему вулкана. Згідно з інформацією видань, дизайнери використали цей дизайн, щоб відзначити смерть мандрівника минулого місяця під час виверження вулкана в їхньому районі. Будинок відпочинку також наповнений улюбленими матеріалами бренду, в тому числі мереживними фіранками з вовни, вовною і шовковими постільними речами.



Кімнати вілли Доменіко Дольче і Стефано Габбани / The Sun

Пара дизайнерів придбала цей маєток ще у 1990 році, але останнім часом там часто проводила вечірки, запрошувала туди відомих гостей, а в 2014 році навіть влаштувала фотосесію для однієї з рекламних кампаній парфуму Dolce & Gabbana. Неймовірний краєвид на Середземне море, звідки віддає морським бризом у кімнатах вілли, улюблені матеріали бренду – мереживні фіранки з вовни, шовкова постіль, багато плитки та меблі ручної роботи – все це отримає покупець вілли за доволі демократичну ціну у порівнянні з голлівудськими мірками.



Середземноморська флора на території вілли / The Sun

Будівлю оточує пишна середземноморська флора, в тому числі пальми, оливкові дерева і ароматні цитрусові. Що цікаво, дістатися до вілли можна лише на човні, або на вертольоті.

Що відомо про дует дизайнерів Дольче і Габбани? 60-річний Доменіко Дольче і 56-річний Стефано Габбана є співзасновниками модного Будинку Dolce & Gabbana. На початку 1980-х Габбана прийшов на роботу до Дольче, але згодом вони працювали поокремо – кожен під власним ім'ям. Лише у 1985 році в Мілані було створено спільне дітище дизайнерів Dolce&Gabbana. Корінні італійці-дизайнери є одними з найбагатших людей у світі за версією Forbes, а в їхній одяг вдягаються перші зірки світу. У 2000 році Доменіко і Стефано публічно зізнались, що впродовж 15 років у них були романтичні стосунки. Але в 2004 році вони розсталися і з того часу дотримуються виключно ділових відносин.