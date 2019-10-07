Багато танцювали разом: Елтон Джон розповів, як познайомився з принцесою Діаною

Незабаром відомий британський рок-музикант Елтон Джон випустить автобіографічну книгу. Аби розігріти ще більший інтерес у прихильників, уривки з його мемуарів частинами з'являються у мережі. Так, черговими висвітленими подробицями виявилася детальна зустріч рок-музиканта з членами королівської сім'ї.

Фрагменти з есе про знайомство Елтона Джона з принцесою Діаною та іншими членами королівської сім’ї опублікувало видання The Daily Mail. За тиждень до випуску книги "Я, Елтон Джон" такий анонс неабияк підігрів очікування прихильників на літературну новинку.

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У відвертому листі рок-легенда описує свою першу зустріч з леді Діаною. Вона відбулася у 1981 році. Тоді Елтон Джон виступав на святкуванні 21 дня народження принца Ендрю. Гучне дійство відбувалося у Віндзорському замку.

Співак пише, що під час вечірки він мав честь познайомитися з королевою Єлизаветою ІІ, танцювати з принцесою Анною, а також зустріти Діану, яка одразу ж стала йому близькою подругою. За словами Елтона Джона, леді Ді, яку вже тоді обожнювали у всіх кутках світу, вільно вписувалася у будь-яке середовище, а в її компанії усі почували себе комфортно, незважаючи на її королівський статус.

Цю рису (простоту, – LifeStyle 24) успадкували її діти, а принц Гаррі особливо ... Його, як і його матір, не цікавлять формальності або велич,

– ствердив співак.

Також він додав, що Діана стала для нього "зразком елегантної необачності та очевидної соціальної легкості", а після вечора танців він був остаточно підкорений її "чудовою природністю і повною байдужістю принцеси до величі". Також Елтон Джон, який відомий, як зірка з нетрадиційною орієнтацією, зазначив, що чоловіки, яким подобалися жінки, втрачали голову у її присутності.