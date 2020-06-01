1 червня відзначається міжнародний День захисту дітей та День батьків.Тож редакція LifeStyle вирішила розповісти вам про багатодітних українських зірок та цікаві факти про їхні сім’ї.

Міжнародний день батьків з’явився у календарі зовсім нещодавно. Він був оголошений на 66-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у вересні 2012 року. Починаючи з 2013 року День батьків святкують в перший день літа – 1 червня.

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Багатодітні українські знаменитості

Сніжана Єгорова

Телеведуча Сніжана Єгора – найщасливіша мама у світі, адже вона виховує 5 дітей. В першому шлюбі з режисером Семеном Горовим в подружжя народилося двоє донечок Анастасія (1992) та Олександра(1997).



Дві старші доньки Сніжани Єгорової

У другому шлюбі з музикантом та актором Антіном Мухарським на світ з’явилися троє дітей: Андрій у 2006 році, Аріна у 2010-му та Іван у 2012-му році.

За словами телеведучої, головне призначення жінки – народжувати, тож вона завжди знала, що її сім'я буде багатодітною.

"Успіх будь-якої сім'ї, будь-якого роду зберігає і примножує Жінка. Матір. Завдання чоловіка – любити і захищати свою жінку, матір своїх дітей, щоб вона могла народити і виховати сильних і сміливих, талановитих і цілеспрямованих, освічених і здорових дітей. Мої діти – це моя Душа! Це творіння моє і Бога!", – зазначила телеведуча.

Окрім того, що Єгорова матуся п’ятьох люблячих діток, вона ще й стала цього року втретє бабусею. Її старша донька Стася Ровинська народила третю дитину. У доньки Єгорової є двоє синів, а 12 травня у 27-річної Стасі народилася дівчинка, яку назвали Емма.

Олександр Пономарьов

В українського співака Олександра Пономарьова – троє дітей. З донькою композитора Володимира Мозгового Оленою, він прожив у цивільному шлюбі 10 років. В подружжя народилася донька Євгенія(1998), старшу доньку Зою – він удочерив.

Від другого шлюбу в співака народився син Сашко. У ЗМІ ширилися чутки, що Пономарьов був настільки радий появі сина, що в пологовому будинку заспівав навіть гімн України.



Зараз сину Пономарьова – 13 років

Відомо, що донька артиста та продюсерки пробувала свої сили у сфері шоу-бізнесу, однак швидко передумала. 20 березня 2020 року доньці Євгенії виповнилося 22 роки.

Обоє батьків привітали дівчинку зі святом, а продюсерка Олена Мозгова згадала щемливу історію появи дівчинки на світ.

"Перейми почалися неочікувано і вночі, поруч була тільки маленька Зоя, Олександр був у всеукраїнському турі, і я вирішила будити тата, у ввечері був сольний концерт у палаці Україна. Я так розумію, що Женя вирішила випробувати дідуся, як то він впорається всю ніч не спати і ще й наживо дві години співати ввечері. Дідусь впорався на відмінно! Любив її дуже! Думаю і зараз дивиться з неба і радіє, яка красуня, розумниця виросла!", – написала Мозгова.

Ольга Фреймут

Телеведуча Ольга Фреймут – щаслива матуся трьох дітей. Успішна телеведуча виховує 14-річну доньку Злату, яку народила від британця Ніла Мітчелла. Старша донька Фреймут без остраху береться за нове. Окрім того, що дівчина професійно займається танцями, бере участь в телевізійних шоу та кастингах, Злата вже встигла випустити власний бренд одягу.

У третьому щасливому шлюбі з чоловіком Володимиром Локотком в подружжя народилися двоє дітей. У 2016 році Фреймут стала мамою синочка Валерія, а у 2017 році народилася донька Євдокія. Своїх наймолодших дітей телеведуча оберігає від чужих очей та вкрай рідко публікує їхні світлини.

Віктор Павлік

Український співак Віктор Павлік, який незабаром знову одружиться зі своєю молодою 25-річною коханою, не тільки батько трьох дітей, але вже й дідусь.

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Вперше радість батьківства виконавець відчув у 17 років. До батьківства юний батько поставився відповідально, швидко подорослішав та став гідним прикладом для свого сина Олександра. Вдруге музикант одружився з громадянкою Узбекистану Світланою, у них народилася дочка Христина. Третій шлюб Віктор Павлік уклав з танцівницею ансамблю Тернопільської філармонії Ларисою, яка народила йому сина Павла.



Віктор Павлік з сином Павлом

Виконавець є щасливим дідусем обох онуків. У артиста є онук від старшого сина Олександра, якого звати Давид, донька Христина також народила хлопчика.

Валентина Хамайко

Телеведуча Валентина Хамайко – мама чотирьох дітей. Радісний батько Андрій Оністрат неймовірно радий появі кожної дитини, а звістка про народження четвертої дитини ощасливила його ще більше.

"Четвертій дитині чоловік зрадів ще більше, мені здається, ніж першій, А для мене це стало великою підтримкою і розвіяло всі переживання. Кожна дитина для мене як вчитель. З ними я змінювалася і росла як особистість, набиралася мудрості та терпіння. Всі переживання щодо того, як все встигнути, відійшли самі собою, а натомість прийшла впевненість і внутрішній спокій! Як жінку мене тішить реакція чоловіка і старших дітей: посмішка не сходить з їхніх облич, як тільки починаємо говорити про малюка", – розповіла Хамайко в інтерв’ю до появи сина.

Щасливе подружжя виховує чотирьох дітей: 10-річну доньку Соломію, 7-річних Мирославу та Михайла. Наймолодшому синові Андрію 1,5 рочки.