Тіна Кароль сповна насолоджується літніми днями. Народна артистка України вкотре приголомшила прихильників своїм образом та спокусливою світлиною.

Яскраве фото опублікував фан-клуб виконавиці на своєму інстаграм-акаунті. На ньому співачка виглядає неймовірно щасливою та ділиться позитивними емоціями з шанувальниками.

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Тіна позує, лежачи на зеленій траві. На її обличчі сяє усмішка, яка не залишилася без уваги фанатів. Для сонячної зйомки Кароль обрала оксамитову сукню бананового кольору на довгий рукав. Акцент у такому аутфіті зробила на ґудзики у зоні декольте.

Золотисте волосся знаменитість вклала у локони. Вона зробила макіяж у нюдових відтінках, який гарно поєднувався із образом. Особливого шарму світлині додавали червоний манікюр та сонячні промені, які падали на її обличчя.



Тіна Кароль у банановій сукні / Instagram / @tina_karol