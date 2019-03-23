Барак Обама надіслав Джей Ло та Алексу Родрігесу привітання з заручинами і дав сімейну настанову

49-річну Дженніфер Лопес і 43-річного Алекса Родрігеса вітало чимало артистів та зірок шоу-бізнесу, однак привітання від Барака Обами стало найбільш неочікуваним для майбутнього подружжя. Американський бейсболіст похизувався листом від екс-президента США, у якому той дав майбутньому подружжю цінну сімейну пораду.

Зіркова пара заручилася близько двох тижнів тому, однак отримувати привітання продовжують досі. Так, Алекс Родрігес опублікував на своїй сторінці в Instagram лист-привітання з заручинами, які йому надіслав колишній президент Америки Барак Обама.

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Що цікаво, у посланні були не лише побажання, але й цінні поради до одного з найзразковіших подружжів Америки.

Дженніфер і Алекс, ми з Мішель просто хотіли привітати вас із заручинами. Проживши 26 років разом, можемо сказати наступне – які б не були випробування у житті, краще розділяти їх з тими, кого любиш. Всього вам найкращого,

– написав Барак Обама в листі.