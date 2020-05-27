Батьки "Холостяка" Максима Михайлюка розповіли про його минулі стосунки

Фінал десятого сезону шоу "Холостяк" вже позаду, проте глядачі чекають пост-шоу, де дізнаються, чи продовжилися стосунки Даші та Максима після проєкту. А поки що батьки головного героя розповіли про те, якими були його минулі стосунки.

На сайті телеканалу "СТБ" з'явилися відверті коментарі Максима Михайлюка та його батьків щодо взаємин у їхній сім'ї та екскоханої пілота. Сам "Холостяк" зазначив, що мама і тато – найдорожчі люди у його житті.

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Максим Михайлюк про батьків

Макс каже, що дуже любить своїх батьків і дорожчих людей у його житті немає. Під час участі в проєкті він неодноразово казав, що прагне мати такі стосунки зі своєю дружиною, як у його мами і тата. За словами Максима, батько завжди старався та працював для сім'ї, а мама підтримувала і мотивувала його. Максим каже, що пишається ними.

Мама — людина, яку я люблю більше за всіх. У неї дуже високі сімейні цінності. Для неї наша сім'я — це все. І завдяки їй у важкі моменти ми змогли впоратися з усіма проблемами. Мій батько завжди був для мене прикладом чоловіка — таким, яким він повинен бути. Він дуже добра і щира людина,

– поділився Макс.



"Холостяк" Максим Михайлюк з батьками / Instagram / @flymax305

Мама Максима про його дитинство

Вона зізналася, що ніколи не забуде те відчуття, коли Максим вперше назвав її мамою. Тоді вона усвідомила, що справді здобула найвище покликання, яке може мати жінка. Зазначила, що Макс завжди був світлою дитиною, на його обличчі постійно сяяла усмішка. Він не міг всидіти на одному місці і навіть організовував футбольні турніри в дворі.

Що сказав батько Максима, коли він вирішив піти на проєкт "Холостяк"?

Чоловік каже, що порадив синові бути максимально чесним та відкритим.



Максим Михайлюк з батьками / Instagram / @flymax305

Батьки Максима Михайлюка про його минулі стосунки

Вони зазначають, що стосунки в сина тривали протягом 5 років. Він та його дівчина були як сім'я, жили в своєму будинку. Максим познайомив найрідніших зі своєю обраницею та навіть купив каблучку. Мама поділилася, що Макс був настільки щасливий, що вона не впізнавала його. Він по-справжньому кохав цю дівчину, тому розрив був дуже болючим.

Тато зазначив, що розставання стало одним із поштовхів для того, щоб Макс взяв участь в "Холостяку". Чоловік вважає, що кохання можна знайти і його потрібно шукати там, де це можна зробити, бо інакше життя втрачає сенс.