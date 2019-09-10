Батько Брітні Спірс відмовився бути її опікуном: деталі конфлікту

67-річний Джеймі Спірс передав права опіки над своєю донькою, 37-річною Брітні Спірс, давній помічниці співачки – Джоді Монтгомері. На таке рішення він змушений був піти через стан здоров’я, хоча на це, можливо, повпливав нещодавній скандал з дітьми артистки.

Згідно з новими судовими документами, у експомічниці Брітні будуть ті ж зобов'язання, що раніше були у батька зірки. Зокрема, це стосується спілкування з медичним персоналом та лікарями, які мали відношення до Брітні Спірс, а також до медичних записів артистки. Про це повідомляють у виданні People.

Читайте також: Щасливі разом: Брітні Спірс відпочила в Діснейленді разом з дорослими синами

За офіційною версією, батько Брітні відмовився від опікунства через стан здоров’я, але кілька тижнів тому ЗМІ вибухнули новиною, що один з внуків чоловіка – 13-річний Шон – став жертвою цькувань і нападу свого дідуся. Сталось це в присутності молодшого сина Брітні – 12-річного Джейдена.

Тоді ж батько хлопців звернувся в поліції і подав до суду на свого тестя, а сам отримав 70% опіки над дітьми проти 30%-х Брітні. Наразі ж Джеймі Спірс протягом трьох років немає права спілкуватись з онуками за рішенням суду.

Що відомо про Джеймі Спірса?

67-річний батько Брітні Спірс вже не вперше потрапляє у скандали стосовно своєї доньки та її сім'ї. У 2018 році батько співачки запропонував Кевіну Федерліну чималу суму (10 тисяч доларів) в обмін на припинення судової тяганини. Причиною стало бажання ексчоловіка Брітні втричі збільшити аліменти на дітей, оскільки прибутки артистки зростали, а статки Кевіна суттєво поменшали.

Також батько Брітні мав чималий вплив на психічне здоров'я доньки на початку 2019 року. Тоді ж артистка проходила курс лікування у клініці, оскільки надто сильно перейнялась захворюванням свого батька, через що сама потребувала лікарської допомоги. Але все зайшло надто далеко, адже мама зірки заявляла, що її доньку утримували у клініці насильно і більше запланованого часу. Також Лінн Спірс звернулась до суду з проханням переглянути опікунство над донькою її батька Джеймса.