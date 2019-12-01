Батько Джіджі і Белли Хадід оголосив себе банкрутом

Батько супермоделей Джіджі і Белли Хадід Мохамед подав документи до суду про банкрутство своєї будівельної компанії. Це сталося через тиждень після рішення суду про небезпеку і знесення його особняка в Лос-Анджелесі.

Про це пише видання Daily Mail. Як відомо, у Мохамеда протягом останніх трьох років триває судовий процес проти його будівельної компанії, яка порушила правила безпеки при будівництві розкішного особняка. У народі будинок має назву "Зоряний корабель" і знаходиться на пагорбі в елітному районі Лос-Анджелеса.

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Батька супермоделей звинуватили у тому, що будинок "несе загрозу для життя сусідів" і за рішенням суду вирішено знести особняк, будівництво якого обійшлося у 100 мільйонів доларів.

"Будівля дуже небезпечна... Якщо цей будинок обрушиться з пагорба, він знесе і частина прилеглих будівель", – заявив суддя.

Але, як повідомляють адвокати Мохамеда, у 71-річного чоловіка немає грошей на демонтаж будівлі (5 мільйонів доларів) і суми за роботу супервізора у розмірі 500 тисяч доларів. Відтак Хадід мусив визнати себе банкрутом.

Цікаво те, що у цей час, коли батько моделей оголосив про банкрутство, його дочка Белла Хадід пожертвувала кошти на посадку 600 дерев, щоб компенсувати шкоду від регулярних перельотів на приватних літаках. Так кожен переліт рівнятиметься до 20 нових рослин.

Пожертвувала гроші на висадку 600 дерев, по 20 за кожен мій переліт, який я зробила за останні три місяці. Ймовірно, я продовжу це робити як мінімум до кінця року. Мені сумно, що моя робота так сильно впливає на зміну клімату і на весь світ. Матінка-природа потребує нашої любові,

– зазначила Белла Хадід.