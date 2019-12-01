Батько Джіджі і Белли Хадід оголосив себе банкрутом

489 Читать новость на русском
Джіджі Хадід і її батько Мохамед / www.gettyimages.com

Батько супермоделей Джіджі і Белли Хадід Мохамед подав документи до суду про банкрутство своєї будівельної компанії. Це сталося через тиждень після рішення суду про небезпеку і знесення його особняка в Лос-Анджелесі.

Про це пише видання Daily Mail. Як відомо, у Мохамеда протягом останніх трьох років триває судовий процес проти його будівельної компанії, яка порушила правила безпеки при будівництві розкішного особняка. У народі будинок має назву "Зоряний корабель" і знаходиться на пагорбі в елітному районі Лос-Анджелеса.

Читайте також: Джонні Депп спродюсує новий мюзикл про Майкла Джексона

Батька супермоделей звинуватили у тому, що будинок "несе загрозу для життя сусідів" і за рішенням суду вирішено знести особняк, будівництво якого обійшлося у 100 мільйонів доларів.

"Будівля дуже небезпечна... Якщо цей будинок обрушиться з пагорба, він знесе і частина прилеглих будівель", – заявив суддя.

Але, як повідомляють адвокати Мохамеда, у 71-річного чоловіка немає грошей на демонтаж будівлі (5 мільйонів доларів) і суми за роботу супервізора у розмірі 500 тисяч доларів. Відтак Хадід мусив визнати себе банкрутом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Mohamedhadid. (@mohamedhadid)

 

Цікаво те, що у цей час, коли батько моделей оголосив про банкрутство, його дочка Белла Хадід пожертвувала кошти на посадку 600 дерев, щоб компенсувати шкоду від регулярних перельотів на приватних літаках. Так кожен переліт рівнятиметься до 20 нових рослин.

Пожертвувала гроші на висадку 600 дерев, по 20 за кожен мій переліт, який я зробила за останні три місяці. Ймовірно, я продовжу це робити як мінімум до кінця року. Мені сумно, що моя робота так сильно впливає на зміну клімату і на весь світ. Матінка-природа потребує нашої любові,
– зазначила Белла Хадід.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bella (@bellahadid)

 

 

Що зміниться у грудні: перерахунок пенсій та соцвиплат, 5G, нові гроші та електронні права
сьогодні
6150
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Белла Хадід Джіджі Хадід Зіркові діти Новини LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:00 Місячний календар стрижок на грудень: цікаві поради
Квітослава Туз 189
сьогодні 09:30 Куди піти у Києві у грудні: афіша найцікавіших подій
Уляна Журба 171
30 листопада 23:08 M1 Music Awards 2019: якими вбраннями вражали українські зірки
Надія Біленко 1114
30 листопада 15:40 Нові мультфільми 2019 року: найкраща підбірка для дітей
Юлія Турелик 4136
30 листопада 10:37 Голодомор в Україні: що відомо про журналіста Гарета Джонса, який написав про моторошний геноцид
Юлія Михайлова 7988
Новини
Більше новин
Залиште відгук