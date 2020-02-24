Батько Майкла Дугласа не залишив йому нічого в спадок: куди перейшли 80-мільйонні статки

Легендарний голлівудський актор Кірк Дуглас помер 6 лютого 2020 року. Після себе зірка залишив десятки неповторних кінострічок та статки у розмірі 80 мільйонів доларів. Однак родичі, зокрема, син Майкл Дуглас, не отримають їх.

Як повідомляє The Mirror, більшу частину своїх статків Кірк Дуглас заповів благодійному фонду, який він заснував майже 60 років тому. Некомерційну організацію актор створив зі своєю дружиною Енн у 1964-му та відтоді зіркова сім'я регулярно здійснює туди внески. Фонд допомагає дитячій лікарні Лос-Анджелеса, дитячому центру Кірка і Енн Дуглас, підтримує малозабезпечених студентів університету Святого Лаврентія стипендіями, а також допомагає Синайському храму Вествуда і театру Кірка Дугласа в Калвер-Сіті. Саме тому справі свого життя актор передав після смерті 70 мільйонів доларів.

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А от кому Кірк Дуглас заповів ще 10 мільйонів – залишається загадкою. В актора залишився син від шлюбу з Енн – продюсер Джоель Дуглас, а також двоє синів від перших стосунків – Пітер та Майкл. Однак інсайдери зізнаються, що знаменитих нащадків у заповіті немає. Ймовірно, кошти перейдуть студентам із малозабезпечених родин.

Наразі представники родичів Кірка Дугласа не коментують таких новин. Однак відомо, що Майкл Дуглас не потребує цих батькових грошей: він має чималі статки від власних кінопроєктів. Окрім цього, його дружина Кетрін Зета-Джонс також має заощадження від ролей та рекламних зйомок. Інші родичі легендарного актора не такі заможні, проте також без спадку можуть з легкістю прожити.

Як відомо, про смерть Кірка Дугласа 6 лютого сповістив його син Майкл. У мережі він присвятив батьку щемливий допис, у якому захоплювався його роботою та не стримував розпачу від втрати. На час смерті легенді Голлівуду було 103 роки.

Для всього світу він був легендою, актором із "золотої ери" кіно, який дожив до золотих років, гуманістом, чия прихильність справедливості і принципам, в які він вірив, встановлюють стандарт для всіх нас,

– зауважив американський актор.

За словами Майкла Дугласа, його батько прожив чудове життя: вдома він був взірцевим сім'янином, а на знімальному майданчику – талановитим майстром перевтілень, який залишив після себе десятки культових фільмів. Відомий був Кірк Дуглас і як меценат, адже його благодійні проєкти допомогли тисячам дітей у США.

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"Хочу завершити словами, які я йому сказав під час останнього дня народження та які назавжди залишаться правдою. Я дуже сильно люблю тебе, тату, та пишаюся бути твоїм сином", – підсумував Майкл Дуглас.