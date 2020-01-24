Батько Меган Маркл оприлюднив архівні знімки доньки, яких ще не було в мережі

Мабуть, Томас Маркл відчув, що саме зараз настав його зірковий час. Батько герцогині Сассекської вже встиг дати два досить скандальні інтерв'ю журналістам та навіть поділитись архівними фото Меган.

Всі звикли бачити Меган Маркл у розкішних брендових вбраннях, які навіть у буденному стилі виглядають неперевершено. Однак у дитячі роки герцогиня Сассекська, як і всі американські діти, приміряла не кутюрний одяг та насолоджувалась іграми під наглядом батьків. 24 січня Томас Маркл вирішив поділитись із громадськістю знімками, зробленими з донькою десятки років тому. Світлини з'явились у документальному фільмі, який днями вийшов на 5 Channel, передає британський таблоїд The Sun.

Важливо: Вони руйнують монархію, здешевлюють її, – батько Меган Маркл відзначився гострим коментарем

Окрім цього, у кінострічці Томас Маркл вирішив поділитись спогадами про дитинство герцогині. За його словами, змалку Меган була особливою дитиною, тому батьки були переконані, що вона досягне чималого успіху.

Коли вона народилася, я не тямив себе від щастя. ​​Я побачив вперше її обличчя, її мізинчики, згорнені навколо моїх пальців, і це було все, я полюбив її на все життя. І просто знав, що вона буде дуже особливою. Мене вразила ця дитина. Вона була настільки красивою, що я просто милувався і не міг відпустити її з рук,

– розповів Томас Маркл.



Архівні фото Меган Маркл / The Sun

За словами Томаса Маркла, його донька змалку відзначалась особливим артистизмом. Вона залюбки брала участь у шкільних виставах і не боялась виступати перед публікою. Тому батьки герцогині Сассекської не сумнівались, що колись вона підкорюватиме світ акторською грою.



Меган Маркл у шкільній виставі / The Sun

Батько герцогині Сассекської не приховує, що йому шкода, що його стосунки з донькою зіпсувались. Тому він не стримує жалю, адже спілкування з герцогами Сассекськими може так і не налагодитись. Та попри такі щемливі розповіді Томас Маркл відзначився і гучними заявами в інтерв'ю. Зокрема, він розповів, що саме після конфліктної розмови з принцом Гаррі перед весіллям йому стало погано. Термінова операція на серці змусила його відмовитись від поїздки до Лондона, тому Томас Маркл впевнений, що королівська сім'я – його боржники, які мають передати грошову компенсацію.

Вони всі мої боржники: королівська сім'я, Гаррі і Меган. Я повинен бути винагороджений за те, що пережив. Дочка обіцяла, що буде піклуватися про мене, коли я стану старим. Зараз я вже досяг похилого віку, тому пора доглядати за татом,

– заявив батько герцогині.

Окрім цього, він зазначив, що залишається членом королівської родини, хочуть вони того чи ні. "Для них я не існую. Чи усвідомлює це Гаррі чи ні, але він тепер теж є частиною моєї родини, а я – частинкою монархії. Нам треба поговорити. Йому вже не 12 років, він більше не має права бути таким недоторкою", – додав Томас Маркл.