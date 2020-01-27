Батько Меган Маркл показав кадри, як його донька зняла сукню у шкільній постановці

Хоч герцоги Сассекські офіційно відмовились від королівських обов'язків, вони все ж потерпають від скандальних новин. Батько Меган Маркл дав чергове інтерв'ю, під час якого показав, як його донька роздягнулась на сцені під час постановки.

75-річний Томас Маркл вирішив використати увагу журналістів до своєї доньки та принца Гаррі. Після резонансного інтерв'ю для британського каналу 5 Channel він погодився на ще одне спілкування зі ЗМІ. Батько герцогині Сассекської став запрошеним гостем популярного шоу "Доброго ранку, Британіє" (Good Morning Britain), передає The Sun.

Читайте також: Вони мої боржники, – батько Меган Маркл розповів про стосунки з королівською родиною

Томас Маркл згадав, якою Меган була в дитинстві. У попередній програмі він показав чимало архівних фото з донькою, тому на нове шоу підготував чергову порцію сімейних кадрів. На світлинах видно, як 16-річна Меган Маркл грає у шкільній постановці "Порочне серце". За сценарієм, герцогиня спершу постає перед глядачами у чорній сукні та намисті з перлинами, а потім роздягається перед глядачами до трико. Батько дружини принца Гаррі назвав доньку "зухвалою Мег", пригадуючи вечір її виступу.

Окрім цього, демонструючи пікантні фото всьому світу, Томас Маркл не приховував, що його нащадок буде шокована від перегляду цих фото. Однак це не зупинило батька Меган, тому він продовжив демонструвати архівні знімки.

Тут Меган грає дівчину, яка прийшла в спа-салон. Вона завжди хотіла мати якусь гламурну роль. Це насправді смішно і дуже драматично. Я думаю, що Меган буде шокована, коли побачить це!

– розповів Томас Маркл.



Меган Маркл у шкільній виставі / The Sun



Меган Маркл роздягнулась на сцені до трико / The Sun



Батько Меган Маркл показав її нові фото / The Sun

В інтерв'ю Томас Маркл не оминув питання про відмову принца Гаррі та Меган від королівських обов'язків. Це рішення батько герцогині назвав "ганебним і образливим для королеви". Також він зізнався, що його донька ніколи не потерпала від расизму, тому цькування не можуть бути причиною такого важливого кроку подружжя.

"Мені складно повірити у версію з цькуванням. У Меган ніколи не було проблем, пов'язаних з її расовою приналежністю. Я думаю, що Британія більш ліберальна в цьому сенсі, ніж США. Я не думаю, що її залякують саме на тлі расової ненависті. Мені здається, вони чимось образили королеву Єлизавету II і інших членів сім'ї. Але відправитися жити в іншу країну і продовжувати служити Британії – не найкраща ідея. Це ніколи не спрацює. Мені трохи ніяково і дуже шкода королеву", – додав Томас Маркл.

Наприкінці бесіди з журналістами батько герцогині зізнався, що уявляє свою зустріч з донькою та внуком. "Я б сказав їй: "Я люблю тебе, тому сядемо, поговоримо і розберемося в ситуації". Гаррі, прокинься! Прилітайте, побачимося і нарешті все обговоримо", – розповів Томас Маркл.

Як відомо, раніше Томас Маркл досить гостро прокоментував і рішення принца Гаррі та Меган Маркл скласти свої повноваження. Він публічно заявив, що герцоги "руйнують монархію". Вже вдруге батько герцогині закликав пару до бесіди з ним, однак так і не отримав відповіді від принца Гаррі та Меган Маркл.