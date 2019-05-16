Пісня гурту Hatari з Ісландії на Євробаченні-2019: переклад і відео виступу

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Євробачення 2019 Ісландія - пісня групи Hatari - переклад, відео
Hatari на Євробаченні-2019 / www.gettyimages.com

Про БДСМ-гурт з Ісландії під назвою Hatari чули ще задовго до першого півфіналу Євробачення-2019 в Ізраїлі. У першому півфіналі, який відбувся 14 травня, в прямому ефірі учасники панк-рок гурту виконали пісню Hatrið mun sigra і неабияк здивували своїх прихильників.

Чоловіча група, що складається з трьох виконавців – Клеменса, Маттіаса та Ейнара – підготувала ефектний номер, де задіяла великі металеві декорації і тематичні костюми в стилі БДСМ, у яких вони вже з'являлись на репетиціях Євробачення-2019. Варто додати, що цьогоріч перший півфінал загалом видався доволі відвертим, адже чимала кількість конкурсантів з'явилась на головній сцені Євробачення у коротких міні, високих ботфортах та з чималими декольте.

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Молодий чоловічий гурт на музичному конкурсі пройшов до фіналу. Якщо ви хочете поглянути, як запалили ісландці у першому півфіналі Євробачення-2019 – дивіться відео.

Hatari – Hatrið mun sigra: дивитись відео онлайн

 

 

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Текст пісні Hatrið mun sigra гурту Hatari

Гурт Hatari (оригінальний текст пісні представника Ісландії на Євробаченні-2019):

Hatrið Mun Sigra

Svallið var hömlulaust
Þynnkan er endalaus
Lífið er tilgangslaust
Tómið heimtir alla

Hatrið mun sigra
Gleðin tekur enda
Enda er hún blekking
Svikul tálsýn

Allt sem ég sá
Runnu niður tár
Allt sem ég gaf
Eitt sinn gaf
Ég gaf þér allt

Alhliða blekkingar
Einhliða refsingar
Auðtrúa aumingjar
Flóttinn tekur enda
Tómið heimtir alla

Hatrið mun sigra
Evrópa hrynja
Vefur lyga
Rísið úr öskunni
Sameinuð sem eitt

Allt sem ég sá
Runnu niður tár
Allt sem ég gaf
Eitt sinn gaf
Ég gaf þér allt

Allt sem ég sá
Runnu niður tár
Allt sem ég gaf
Eitt sinn gaf
Ég gaf þér allt

Hatrið mun sigra
Ástin deyja
Hatrið mun sigra
Gleðin tekur enda
Enda er hún blekking
Svikul tálsýn

Hatrið mun sigra

Переклад пісні Hatrið mun sigra гурту Hatari

Гурт Hatari (перекладений текст пісні представника Ісландії на Євробаченні-2019 на українську мову):

Ненависть переможе

Балкон був нестримний
Блістер нескінченний
Життя безглузде
Порожнеча вимагає від усіх

Ненависть переможе
Радість закінчується
Вона все ще ілюзія
Підроблена ілюзія

Все, що я бачив
Розривайте
Все, що я дав
Один раз дав
Я дав вам все

Всеосяжний обман
Одностороннє покарання
Погані
Втеча закінчується
Порожнеча вимагає від усіх

Ненависть переможе
Європа руйнується
Веб лежить
Вийдіть з попелу
Єдиний, як єдиний

Все, що я бачив
Розривайте
Все, що я дав
Один раз дав
Я дав вам все

Все, що я бачив
Розривайте
Все, що я дав
Один раз дав
Я дав вам все

Ненависть переможе
Любов вмирає
Ненависть переможе
Радість закінчується
Вона все ще ілюзія
Підроблена ілюзія

Ненависть переможе

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Теги: LifeStyle Музика Євробачення Євробачення 2019 Новини Ізраїля Ісландія
Джерело: LifeStyle 24
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