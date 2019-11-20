Белла Хадід і Селена Гомес зіткнулись в гострій суперечці в мережі

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Селена Гомес і Белла Хадід / Колаж: LifeStyle 24, фото – Instagram / @selenagomez / @bellahadid

Американська співачка Селена Гомес та модель Белла Хадід зустрічались з одним і тим же бойфрендом, але у різний час – з репером The Weeknd (справжнє ім’я – Ейбел Тесфає). Декількома днями раніше між ними виник справжній конфлікт у соціальній мережі Instagram.

Белла Хадід нещодавно опублікувала на своїй сторінці кадр з кампейну Dior, який із захватом сприйняли чимало фанатів. Однією з таких неочікувано стала Селена Гомес, яка написала коментар "Приголомшливо!".

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Через якийсь час з невідомих причин Белла видалила світлину і фанати взялись підозрювати, що причиною цьому став коментар Селени. На це відреагувала і сама артистка, прокоментував скріншот ситуації в одній інстаграм-спільнот: "Це відстій".

Селена Гомес і Белла Хадід
Конфлікт колишніх коханих The Weeknd – Селени Гомес та Белли Хадід / Instagram / @commentsbycelebs

Але, схоже, Селена дізналась справжню причину видалення кадру Белли, тому поспішила вибачитись перед моделлю за свої передчасні негативні висновки.

Ні. Я не повинна була нічого говорити, не знаючи правди. Мені дуже шкода. Вона чудова людина, і це просто невелике непорозуміння,
– написала співачка у коментарях під постом журналу ELLE.

Селена Гомес і Белла Хадід
Конфлікт колишніх коханих The Weeknd – Селени Гомес та Белли Хадід / Instagram / @commentsbycelebs

Що відомо про стосунки зірок із The Weeknd?

У квітні 2015 року Белла Хадід почала зустрічатись з американським співаком The Weeknd. Вже у грудні пара взяла перерву в стосунках, яка за кілька місяців закінчилась. Наприкінці 2016-го Белла і The Weeknd офіційно розстались, а причиною розриву став щільний робочий графік обох закоханих. 

На початку 2017 року стосунки з репером The Weeknd розпочала Селена Гомес. У 2018-му вони розлучились і одразу ж після цього вона повернулась до свого екскоханого Джастіна Бібера. Влітку того ж року Беллу і The Weeknd підловили за поцілунками та обіймами на фестивалі Coachella, а згодом вони офіційно заявили в соціальних мережах, що знову возз'єднались. В мережі навіть подейкували, що репер збирається зробити пропозицію моделі, але вже згодом пара зникла з об'єктивів камер і це стало приводом для чуток, що закохані розстались.

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Скандал Белла Хадід Селена Гомес Соцмережі
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