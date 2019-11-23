Белла Хадід показала струнку фігуру у чорній білизні: фото

Американка палестинського походження Белла Хадід у свої 23 роки досягла шалених успіхів у моделінгу. У соціальній мережі інстаграм, де за дівчиною стежать понад 26 мільйонів підписників, з'явилося сміливе і спокусливе фото.

На світлині, яку Белла опублікувала у себе в інстаграмі, вона з'явилася у гарячому комплекті чорної спідньої білизни.

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Образ знаменитості доповнюють вишукані мереживні панчохи. Стилісти зібрали Хадід волосся у хвіст та зробили насичений макіяж з рожевими рум'янами. У руках дівчина тримає тамблер – стакан для віскі

"Ти знаєш, мені подобається бурбон без льоду", – додала у підписі модель.

Протягом перших трьох годин після публікації фото назбирало близько одного мільйона вподобань і тисячі коментарів.



Белла Хадід / Instagram / @bellahadid