Белла Хадід стала зіркою іспанського Vogue: перші фото з обкладинки
Американська модель Белла Хадід вже вп'яте цього року знялась для знаменитого глянцю Vogue. Цього разу її запросили стати головною героїнею іспанського видання. Червневий випуск глянцю слід очікувати вже цими тижнями, а от шанувальники моделі можуть насолодитись першими двома світлинами.
Нові знімки з'явились на Instagram-сторінці Vogue Spain, анонсувавши вихід наступного випуску. Окрім журналу читачі матимуть змогу придбати і цифровий випуск видання, який протягом останніх місяців стає справжнім трендом у фешн-індустрії. Автором знімків стала знаменита фешн-фотограф Зої Гросман.
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Для нового фотосету Белла Хадід одягнула речі люксових брендів Yves Saint Laurent і Burberry, які підібрала фешн-стилістка Vito Castelo. На першій обкладинці зірка приміряла чарівний бежевий топ з квітковим принтом, а також парео з чорними і червоними блискітками, яке підв'язала на бедрах. З її топу звисав сріблястий ланцюжок, а за прикраси Белла обрала ніжні літні сережки.
Белла Хадід для Vogue Spain / Instagram / @bellahadid
Щодо обкладинки для цифрового примірника, то Белла постала на чорно-білому знімку в звабливій майці чорного кольору та стильних сережках. Більше фотографій з нової зйомки на морському пляжі будуть доступні згодом.
Белла Хадід для Vogue Spain / Instagram / @bellahadid