Белла Хадід відсвяткувала День подяки зі своїм коханим в Абу-Дабі: яскраві фото

1131 Читать новость на русском
Белла Хадід
Белла Хадід / www.instagram.com/bellahadid

Американська модель Белла Хадід разом зі своїй коханим співаком The Weeknd вирішили провести традиційне свято США за кордоном. Пара відпочивала в столиці ОАЕ Абу-Дабі.

Нові знімки 22-річна Белла опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Пара весело провела час в пустині, коли вся Америка запікала індичку для святкового столу.

Читайте також: Кім Кардашян дозволила своїй доньці зробити їй макіяж: кумедні фото

Їхня подорож в Емірати відбулась з нагоди концерту The Weeknd, який він давав напередодні. Співак активно ділився знімками, на яких позначав геолокацію на карті. Ймовірно, пара вирішила затриматись ще на декілька днів, щоб відпочити після масштабної події, тому вони провели ще декілька днів в ОАЕ. Закохані їздили верхи на верблюдах, підкорювали пустелю на квадроциклах та багато фотографувались.

Белла Хадід та The Weeknd
Белла Хадід зі співаком The Weeknd на відпочинку в Абу-Дабі / Instagram @bellahadid

Белла Хадід
Модель в ОАЕ / Instagram @bellahadid

Белла Хадід в ОАЕ
Знімок з відпочинку зі своїм коханим співаком The Weeknd Instagram @bellahadid

Белла Хадід і The Weeknd
Белла Хадід зі співаком The Weeknd на відпочинку в Абу-Дабі / Instagram @bellahadid

The Weeknd
The Weeknd і Белла Хадід на відпочинку в Абу-Дабі / Instagram @theweeknd

Нагадаємо, що День подяки – традиційне свято в США. Цього року американці відзначали його 22 листопада. Президент країни за святковою вечерею зібрав усю сім'ю на курорті у Флориді. День подяки також святкували зірки Голлівуду та інші знаменитості. К'яра Ферраньї, наприклад, подякувала пройдешньому рокові за сина та чоловіка, а Белла Хадід опублікувала знімки зі своїх подорожей і написала, що вдячна за кожен момент свого життя.

Теги: Мода LifeStyle Белла Хадід ОАЕ
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як Ігор Ласточкін і Ілона Гвоздьова здобули перемогу на "Танцях з зірками 2018": відео виступів
сьогодні 10:25 Як Ігор Ласточкін і Ілона Гвоздьова здобули перемогу на "Танцях з зірками 2018": відео виступів
3408
Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
25 листопада 11:10 Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
8738
Чорна п'ятниця 2018: дата в Україні
23 листопада 13:16 Чорна п'ятниця 2018: дата в Україні
18130
Елегантність на кожен день: як восени одягнутися у стилі француженки Бріджит Макрон
22 листопада 15:37 Елегантність на кожен день: як восени одягнутися у стилі француженки Бріджит Макрон
9114
Крем-супи взимку: ТОП-4 рецепти ніжної страви
22 листопада 15:00 Крем-супи взимку: ТОП-4 рецепти ніжної страви
Юлія Девда 1905
Міжнародний День синів: щирі привітання у віршах
22 листопада 14:19 Міжнародний День синів: щирі привітання у віршах
3432
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук