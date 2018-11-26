Белла Хадід відсвяткувала День подяки зі своїм коханим в Абу-Дабі: яскраві фото

Американська модель Белла Хадід разом зі своїй коханим співаком The Weeknd вирішили провести традиційне свято США за кордоном. Пара відпочивала в столиці ОАЕ Абу-Дабі.

Нові знімки 22-річна Белла опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Пара весело провела час в пустині, коли вся Америка запікала індичку для святкового столу.

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Їхня подорож в Емірати відбулась з нагоди концерту The Weeknd, який він давав напередодні. Співак активно ділився знімками, на яких позначав геолокацію на карті. Ймовірно, пара вирішила затриматись ще на декілька днів, щоб відпочити після масштабної події, тому вони провели ще декілька днів в ОАЕ. Закохані їздили верхи на верблюдах, підкорювали пустелю на квадроциклах та багато фотографувались.



Белла Хадід зі співаком The Weeknd на відпочинку в Абу-Дабі / Instagram @bellahadid



Модель в ОАЕ / Instagram @bellahadid



Знімок з відпочинку зі своїм коханим співаком The Weeknd Instagram @bellahadid



Белла Хадід зі співаком The Weeknd на відпочинку в Абу-Дабі / Instagram @bellahadid



The Weeknd і Белла Хадід на відпочинку в Абу-Дабі / Instagram @theweeknd

Нагадаємо, що День подяки – традиційне свято в США. Цього року американці відзначали його 22 листопада. Президент країни за святковою вечерею зібрав усю сім'ю на курорті у Флориді. День подяки також святкували зірки Голлівуду та інші знаменитості. К'яра Ферраньї, наприклад, подякувала пройдешньому рокові за сина та чоловіка, а Белла Хадід опублікувала знімки зі своїх подорожей і написала, що вдячна за кожен момент свого життя.