Белла Хадід влаштувала еротичну зйомку для відомо глянцю вдома: сміливі фото 18+
Американська модель впродовж карантину досить часто демонструвала свою фігуру. Цього разу Белла Хадід знімалася під ретельним наглядом експертів просто у своєму будинку. Вона позувала для Vogue Italy цілком оголеною, прикривши тіло квітами.
Власним прикладом Белла Хадід доводить, що створювати мистецтво можна не виходячи з дому. Зважаючи на те, що вона сповідує режим самоізоляції, модель не стала наражатися на небезпеку під час чергової зйомки та провела її просто у власному будинку. Кадри присвячені італійському Vogue.
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На особистій сторінці зіркової красуні з'явилися еротичні фото, які вона виконала під чітким керівництвом фотографа та стиліста. Дівчата контактували за допомогою додатка FaceTime, а сама Белла зізналася, що щаслива повернутися до роботи.
23-річна модель під час зйомки позувала цілком оголеною, прикривши інтимні місця свого стрункого тіла букетом із засушених троянд. Вона змінила кілька пар взуття та для певних кадрів все ж вирішила одягти мінімум вбрання. Знаменитість позувала поблизу дверей у леопардовому топі, стрінгах, восоких чорних шкарпетках, у золотистих босоніжках та з синьою повітряною кулькою у зубах.
Белла Хадід влаштувала еротичну зйомку вдома / Instagram / @bellahadid
Белла Хадід влаштувала еротичну зйомку вдома / Instagram / @bellahadid
Як професійна модель, Белла Хадід не забула й про численні аксесуари – браслети, сережки та ланцюжок з камінням. Волосся знаменитість зібрала у пучок, а обличчя прикрасила легким макіяжем у нюдових тонах.
Белла Хадід влаштувала еротичну зйомку вдома / Instagram / @bellahadid
Белла Хадід влаштувала еротичну зйомку вдома / Instagram / @bellahadid
Белла Хадід влаштувала еротичну зйомку вдома / Instagram / @bellahadid
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