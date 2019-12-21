Белла Хадід знялась в білизні для відомого бренду: спокусливі фото

Американська модель знову стала обличчям нової колекції американського будинку моди Calvin Klein. На фото вона постала в самій білизні, демонструючи струнке тіло, та без макіяжу. Така природність захопила прихильників зірки.

23-річна красуня не вперше співпрацює з брендом Calvin Klein. Попередній кампейн спровокував скандальні обговорення в мережі, адже в рекламному ролику Белла Хадід цілувалася з віртуальним інфлюенсером Lil Miquela. Цього разу співпраця з модним будинком виявилася менш компрометуючою.

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Белла Хадід позувала перед камерами у лаконічних чорних комплектах білизни, які дозволили вигідно продемонструвати її підтягнуте тіло. Варто зауважити, що супермодель постала на світлинах без косметики, вкотре підкреслюючи природну вроду.

Автором зйомки виступив фотограф Ремі Ламанде.



Белла Хадід для нової колекції Calvin Klein / Instagram / @remilamande



Белла Хадід для нової колекції Calvin Klein / Instagram / @belsqueen._



Белла Хадід для нової колекції Calvin Klein / Instagram / @belsqueen._