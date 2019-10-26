Белла Хадід звабливо роздяглася для нового номера Vogue: сексуальні фото моделі

Знаменита американська модель вкотре прикрасила обкладинку відомого журналу Vogue. Цього разу Белла Хадід стала обличчям листопадового випуску австралійської версії глянцю. Всередині номера надзвичайно гарячі фото 23-річної моделі.

Белла Хадід, яку нещодавно визнали найкрасивішою жінкою планети, анонсувала листопадовий номер на своїй сторінці в інстаграмі.

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І, якщо на обкладинці австралійського Vogue вона постала у небезпечному образі вродливої ковбойки, то всередині номера на її фанатів чекав сюрприз. Вона оголила перед камерою майже всі частини свого тіла.

На одному зі знімків вона позує у піджаку на голе тіло та ковбойському капелюхові, а на іншому – у сексуальній білизні, глянцевому чорному плащі та білих ботфортах. Втім, усі її образи мали в собі деталь, яка нагадувала б про її "дикозахідний" образ.

Стилізацією та зйомкою зайнявся фотограф Даніель Джексон (Daniel Jackson), який для жовтневого номера австралійського Vogue фотографував Гейлі Бібер.

