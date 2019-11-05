Белла та Джіджі Хадід у стильних образах відвідали премію від Vogue у Нью-Йорку

Напередодні, 4 листопада, у Нью-Йорку відбулася 16 церемонія вручення премій CFDA / Vogue Fashion Fund Awards. На вечірці засвітилося чимало світових зірок, серед яких сестри-супермоделі Белла та Джіджі Хадід.

На червоній доріжці престижного заходу від Vogue засвітилася вагітна Ешлі Грем, а також Кендіс Сванепул, Жасмін Тукс і Тейлор Гілл. До списку запрошених на премію CFDA / Vogue Fashion Fund Awards увішли також колеги моделей – сестри Хадід.

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Вони прийшли підтримати знаменитих дизайнерів, з якими часто доводиться співпрацювати. А також вечір від Vogue став гарною можливістю для популярних сестер провести час разом, адже насичені графіки позбавляють їх такої можливості.

Для появи на фешн-заході Белла Хадід обрала чорний комбінезон від Alexander Wang з кількома білими намистинами, які розмістилися на грудях та животі. Темний total look розбавила яскрава мінісумка з блискітками та яскравий манікюр.



Белла Хадід / Getty Images

Старша сестра Белли Джіджі Хадід прийшла на нью-йоркську вечірку у трикотажній сукні кольору хакі від Dion Lee. Родзинкою її образу стали масивні, плетені, тканинні ланцюги на талії та манжетах рукавів, а також трендова золота мінісумка і коричневі чоботи-казаки. Що цікаво, і Белла, І Джіджі вирішили підібрати волосся, зібравши його в пучок.



Джіджі Хадід / Getty Images