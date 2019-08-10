Беллу та Джіджі Хадід пограбували на відпочинку у Греції: деталі

Останній місяць літа – найкращий час для того, аби відпочити від насиченого графіку та набратися сил і натхнення на наступні сезони. Однак серпневі відпустки відомих американських сестер-моделей Белли та Джіджі Хадід запам'ятаються їм аж ніяк не безтурботним відпочинком. Під час грецьких канікул на Міконосі орендований будинок дівчат пограбували.

Близько тижня тому Белла та Джіджі Хадід повернулися з відпочинку, який вони провели в Греції на острові Міконос. Перебуваючи на курорті, знамениті моделі, як завжди, ділилися світлинами на своїх сторінках в Instagram. Однак, якби вони знали, чим для них повернеться активне соціальне життя – не опублікували б жодного фото.

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Як повідомляє видання TMZ, дівчата полетіли на Міконос святкувати день народження старшої сестри Алани. Проте їхній відпочинок виявився не таким вже й безхмарним. Батько дівчат повідомив представникам іноземного видання, що вони стали жертвами крадіжки. Будинок Белли, Джіджі та Алани, який вони орендували у Греції, пограбували злочинці.

Не дозволяйте Instagram вас обдурити. Нас пограбували. Ніколи більше сюди не повернуся. І нікому не раджу. Витратьте свої гроші краще в іншому місці,

– заявила Джіджі Хадід на адресу їхнього туристичного оператора.

За словами моделі, зайшовши в номер ввечері після відпочинку, модель побачила безлад у кімнаті, зрозумівши, що їх було пограбовано. Вона зазначила, що зникли всі дорогоцінні речі, серед яких були ювелірні вироби, мобільні телефони, гаманці та брендовий одяг.