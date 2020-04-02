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Бен Аффлек хоче познайомити своїх дітей з Аною де Армас, – ЗМІ

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Бен Аффлек та Ана де Армас / Instagram / @justjared

Здається, Бен Аффлек рішуче налаштований у стосунках з акторкою Аною де Армас. Інсайдери повідомляють, що він хоче познайомити своїх дітей від першого шлюбу з новою обраницею.

Про це повідомляє таблоїд US Weekly з посиланням на інсайдерів. За їхніми даними, Бен Аффлек має сильні почуття до Ани де Армас. Пара вже почала жити разом та часто потрапляє в об'єктиви папараці під час прогулянок зі своїми собаками. Актори почали зустрічатись не заждя піару, про що свідчить особлива ніжність, яку вони демонструють одне до одного. 

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Наразі Бен Аффлек намагається вмовити колишню дружину Дженніфер Гарнер, щоб вона дозволила провести час з дітьми. На зустріч він планує взяти Ану де Армас. Однак зіркова матуся не впевнена, що це хороша ідея, тому поки не давала згоду на знайомство дітей з новою пасією Аффлека. 

Бен все розуміє. Він сказав, що буде домовлятися з Дженніфер і готуватися до зустрічі дітей з Аною, – розповів інсайдер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Як відомо, у Дженніфер Гарнер та Бена Аффлека є троє дітей – 14-річна Вайолет, 11-річна Серафіна і 8-річний Сем. Після розлучення діти залишились жити із мамою. Офіційно актори розірвали шлюб наприкінці 2019 року. Інсайдери розповідали, що Дженніфер Гарнер турбувалась про Бена Аффлека та не хотіла, щоб розлучення повпливало на його алкогольну залежність. Чоловік пройшов черговий курс лікування та повернувся до роботи в Голлівуді. 

Саме під час зйомок фільму "Глибока вода" він і познайомився з Аною де Армас. Пара багато часу проводила разом на знімальному майданчику, адже грала подружжя. Почуття переросли у роман в реальному житті, а в березні 2020 року Ана та Бен потрапили в об'єктиви папараці на Кубі. 

"Джен дійсно добре ставиться до Бена і Ани. Вона вважає його своїм другом і добрим батьком для дітей. У неї щасливе особисте життя, тому вона просто рада за нього зараз", – додав інсайдер. 

 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Бен Аффлек Зіркові батьки Зіркові романи Голлівуд
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