Бейбі-бум у Голлівуді: зірка "Теорії великого вибуху" Джонні Галецкі вперше стане батьком

Вже кілька днів Голлівуд переживає справжній бейбі-бум. Кіра Найтлі та Джеймс Райтон, Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс вже оголосили про майбутнє поповнення в сім'ї. Слідом за ними вперше стати батьком готується і зірка серіалу "Теорія великого вибуху" Джонні Галецкі.

Щасливою новиною актор поділився на своїй офіційній сторінці в Instagram. Джонні Галецкі зізнався, що не може стримувати своєї радості та зізнався, що незабаром його первісток з'явиться на світ.

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"Ми на сьомому небі від щастя! З радістю повідомляємо вам, що незабаром станемо батьками. В цей божевільний і чудовий світ прийде ще одна маленька людина. Ми просимо вас поважати наше особисте життя в цю радісну для нас мить", – розповів Джонні Галецкі.

44-річний Джонні Галецкі веде далеко не голлівудське життя. Він ретельно приховує деталі своїх романів та не виставляє на показ стосунки. Найбільше особисте життя зірки "Теорії великого вибуху" обговорювали, коли він зустрічався з колегою по серіалу Кейлі Куоко. Стосунки пари розпочались після того, як вони зіграли закоханих, але після 2 років актори заявили про розрив.

Влітку 2018 року Джонні Галецкі вперше побачили із Алайною Майер, яка молодша за нього на 22 роки. Вже за місяць зіркова пара підтвердила чутки ЗМІ, з'явившись разом на червоній доріжці People's Choice Awards. Тепер же Джонні та Алайна готуються до появи первістка.