Beyonce та Jay-Z посприяли: Лувр побив рекорд відвідуваності за всі роки

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Beyonce та Jay-Z в Луврі
Beyonce та Jay-Z в Луврі / Скріншот з відеоролика

Один із найбільших музеїв світу, що розташований у центрі Парижа, у 2018 році побив рекорд відвідуваності за всі попередні роки. Причиною такої популярності став кліп Beyonce та Jay-Z, який зіркове подружжя зняли в Луврі.

Один із найзнаменитіших музеїв світу став ще й найпопулярнішим серед молоді. Про рекордну кількість відвідувачів Лувру повідомило видання The Guardian. За їхніми даними, у пройдешньому році музей відвідало понад 10 мільйонів людей.

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Основною причиною, яка викликала такий попит на мистецтво став кліп Beyonce та Jay-Z на пісню Apeshit, яку вони знімали у Луврі. Після публікації їхнього відеоролика відвідуваність музею серед людей до 30 років зросла до 50%.

Згідно зі статистикою попередніх років відвідуваність зросла на 25%. У 2017 році кількість відвідувачів Лувру становила 8,2 мільйона.

Представники музею кажуть, що нарешті оговталися від теракту, що стався в Парижі у 2015. Після трагедії, що відбулася майже чотири роки назад відвідування Лувру значно знизилася. А у 2018 році 75% відвідувачів музею склали іноземці, а працівники Лувру навіть склали спеціальний гід для туристів по місцях, які були показані у кліпі Beyonce та Jay-Z на пісню Apeshit.

До слова, відеоролик на YouTube переглянуло майже 150 мільйонів людей.

Дивитися кліп Beyonce та Jay-Z на пісню Apeshit (відео) онлайн:

 
Теги: LifeStyle Новини культури Музика Новини Франції Рекорди
Джерело: Lifestyle
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